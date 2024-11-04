Закон про зберігання дров — хто може прийти з перевіркою

Лише дві інстанції — хто може перевіряти у вас дрова
В Україні парламент ухвалив новий закон, що забороняє зберігати вдома дрова на понад 30 тисяч гривень без документів. Якщо ви порушили закон — штраф або тюрма.
Хто може прийти до вас додому з перевіркою, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.
Заборона на зберігання дров
"Право на проведення перевірок мають представники правоохоронних органів (наприклад, поліції) або представники Державної екологічної інспекції, які діють на основі судових ухвал або у визначених законом випадках, коли наявні обґрунтовані підозри щодо правопорушення. Заходження на приватну територію без згоди власника можливе лише з ухвалою суду", — пояснила юристка.
Якщо у представників відповідних органів немає ухвали суду, громадяни мають право не допускати перевіряючих до приватної власності.
Нагадаємо, в Україні можна офіційно придбати дрова різними способами. Якщо замовляти через інтернет, то можна скористатися магазином "ДроваЄ".
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