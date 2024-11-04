Закон про зберігання дров — хто може прийти з перевіркою

Дрова на подвір'ї. Фото: з відкритих джерел

В Україні парламент ухвалив новий закон, що забороняє зберігати вдома дрова на понад 30 тисяч гривень без документів. Якщо ви порушили закон — штраф або тюрма.

Хто може прийти до вас додому з перевіркою, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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Заборона на зберігання дров

"Право на проведення перевірок мають представники правоохоронних органів (наприклад, поліції) або представники Державної екологічної інспекції, які діють на основі судових ухвал або у визначених законом випадках, коли наявні обґрунтовані підозри щодо правопорушення. Заходження на приватну територію без згоди власника можливе лише з ухвалою суду", — пояснила юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Якщо у представників відповідних органів немає ухвали суду, громадяни мають право не допускати перевіряючих до приватної власності.

Нагадаємо, в Україні можна офіційно придбати дрова різними способами. Якщо замовляти через інтернет, то можна скористатися магазином "ДроваЄ".