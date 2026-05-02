Карточные переводы между родственниками: какие лимиты действуют в мае 2026 года

Переводы средств с карты на карту между родственниками или знакомыми давно стали обыденной практикой для украинцев. В то же время финансовые учреждения применяют определенные ограничения по таким операциям — прежде всего в случаях, когда клиент не может документально подтвердить свои доходы.

Какую максимальную сумму можно перевести на карту родственнику в мае 2026 года.

Какие суммы разрешено переводить с карты на карту

По информации Нацбанка, в конце 2024 года ведущие банки и финансовые компании Украины заключили совместный меморандум. Документ предусматривает обмен данными о клиентах, а также введение лимитов на ежемесячные исходящие переводы для тех пользователей, которые не имеют подтвержденных доходов.

По состоянию на май 2026 года действуют следующие ограничения:

до 100 000 грн в месяц — для клиентов со средним уровнем риска;

до 50 000 грн в месяц — для лиц, которых банк отнес к категории повышенного риска.

Эти правила действуют независимо от способа перевода - как по номеру карты, так и по реквизитам IBAN. Также не имеет значения, кому именно направляются средства — близким или посторонним людям.

Если же клиент может доказать наличие более высоких доходов, банк после проверки имеет право увеличить установленные лимиты.

Как избежать вопросов при переводах родственникам

Частые финансовые операции между родственниками могут привлечь внимание налоговых органов. Чтобы избежать недоразумений, стоит всегда уточнять степень родства и цель перевода в назначении платежа. Это помогает доказать, что средства не являются регулярным доходом.

Эксперты финансово-бухгалтерского портала "Дебет-Кредит" советуют использовать формулировки подобные таким:

"Подарок от матери на день рождения";

"Денежная помощь от отца на обучение";

"Подарок от бабушки на выпускной";

"Финансовая поддержка от жены на лечение";

"Помощь родителям на коммунальные платежи";

"Финансовая поддержка сына на обучение";

"Помощь дочери на аренду жилья";

"Материальная помощь родственникам на лекарства".

Важно учитывать, что денежные подарки между родственниками первой и второй степени родства (в частности между родителями, детьми и супругами) не подлежат налогообложению. Именно поэтому правильная формулировка назначения платежа имеет ключевое значение.

