Карткові перекази між родичами: які ліміти діють у травні 2026 року

Перекази коштів із картки на картку між родичами чи знайомими давно стали буденною практикою для українців. Водночас фінансові установи застосовують певні обмеження щодо таких операцій — передусім у випадках, коли клієнт не може документально підтвердити свої доходи.

яку максимальну суму можна переказати на картку родичу у травні 2026 року.

Які суми дозволено переказувати з картки на картку

За інформацією Нацбанку, наприкінці 2024 року провідні банки та фінансові компанії України уклали спільний меморандум. Документ передбачає обмін даними про клієнтів, а також запровадження лімітів на щомісячні вихідні перекази для тих користувачів, які не мають підтверджених доходів.

Станом на травень 2026 року діють такі обмеження:

до 100 000 грн на місяць — для клієнтів із середнім рівнем ризику;

до 50 000 грн на місяць — для осіб, яких банк відніс до категорії підвищеного ризику.

Ці правила діють незалежно від способу переказу — як за номером картки, так і за реквізитами IBAN. Також не має значення, кому саме надсилаються кошти — близьким чи стороннім людям.

Якщо ж клієнт може довести наявність вищих доходів, банк після перевірки має право збільшити встановлені ліміти.

Як уникнути питань під час переказів родичам

Часті фінансові операції між родичами можуть привернути увагу податкових органів. Щоб уникнути непорозумінь, варто завжди уточнювати ступінь споріднення та мету переказу в призначенні платежу. Це допомагає довести, що кошти не є регулярним доходом.

Експерти фінансово-бухгалтерського порталу "Дебет-Кредит" радять використовувати формулювання подібні до таких:

"Подарунок від матері на день народження";

"Грошова допомога від батька на навчання";

"Подарунок від бабусі на випускний";

"Фінансова підтримка від дружини на лікування";

"Допомога батькам на комунальні платежі";

"Фінансова підтримка сина на навчання";

"Допомога дочці на оренду житла";

"Матеріальна допомога родичам на ліки".

Важливо враховувати, що грошові подарунки між родичами першого та другого ступеня споріднення (зокрема між батьками, дітьми та подружжям) не підлягають оподаткуванню. Саме тому правильне формулювання призначення платежу має ключове значення.

