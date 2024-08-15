НБУ объяснил, кого не коснутся ограничения на карточные переводы

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины (НБУ) на днях подтвердили намерения по реализации введения ограничений для выходных Р2Р-переводов с карты на карту. Там уточнили, кого не коснутся нововведения.

О некоторых деталях по поводу будущего решения рассказал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник, передает Forbes.

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Согласно проекту постановления Национального банка, речь идет о введении лимита в 100 тыс. грн в месяц для выходных Р2Р-переводов с карты на карту.

Однако банки смогут делать исключения. Новые правила не коснутся волонтеров, если будут соответствовать минимум двум из пяти критериев. Также финучреждения потребуют предоставления документов, подтверждающих их деятельность.

"Банки уже ведут внутренние списки волонтеров, платежи в их пользу не будут учитываться в количестве исходных переводов с одной карты", — рассказал представитель НБУ.

Среди критериев для волонтеров:

регистрация волонтером;

осуществление волонтерского сбора как типичная деятельность по счетам;

письмо от госоргана, воинской части/благотворительного фонда о сотрудничестве;

предоставление сведений о суммах, сроках, целях сбора и использования денежных средств;

подтверждение волонтерской деятельности в открытых источниках (соцсети, Интернет).

В случае, если финучреждение выявит нарушение в волонтерской деятельности или несоответствие заявленной цели сбора денег фактическим расходам, будет иметь право отказывать в выполнении переводов сверх установленного лимита.

Ограничения также не будут применяться к физлицам, чьи официально подтвержденные доходы превышают 100 тыс. грн.

Какие ограничения будут введены для Р2Р-переводов

НБУ намерен до 18 августа утвердить решение об ограничении Р2Р-переводов для физлиц.

Там пояснили, что ограничения вызваны необходимостью борьбы со схемными операциями из-за "карточек-дропов". По предварительным оценкам, объем соответствующих операций составляет 200 млрд грн ежегодно.

"Мы органично подходим к принятию того решения, которое Национальный банк коммуницировал. Так или иначе, для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами "дропов" нужны также изменения в законодательство. Следовательно, нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы к соответствующему решению и дискуссии", — сообщил руководитель Нацбанка.

Ранее в НБУ сообщали о намерениях ограничить исходные P2P-переводы в таком варианте:

30 выходных переводов в течение месяца;

максимальная сумма — 100 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине до конца недели примут решение о введении ограничения на переводы с карты на карточку для физлиц в рамках борьбы с теневыми схемами. Ожидается, что в Нацбанке финализуют соответствующее решение по Р2Р-переводам.

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