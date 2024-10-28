Как реформа МСЭК повлияет на выплаты пенсий лицам с инвалидностью — детали

Ликвидация МСЭК — что будет с пенсиями по инвалидности
В социальных сетях распространяется некорректная информация, формирующая негативное отношение к реформе медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и системы социальной поддержки лиц с инвалидностью. Однако эта реформа не повлияет на выплаты пенсий для людей с инвалидностью, имеющих на них законное право.
Об этом рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович.
Подробнее о реформе МСЭК
Министр Жолнович отметила, что в соцсетях распространяется некорректная информация, которая формирует негативное отношение к реформе МСЭК и системе социальной поддержки лиц с инвалидностью.
Она заверила, что все украинцы, имеющие назначенные пенсии по инвалидности, продолжат получать выплаты после реформы без уменьшения их размера.
Глава Минсоцполитики подчеркнула, что реформа социальной поддержки лиц с инвалидностью направлена на усиление помощи таким людям. В частности, изменения должны ускорить оказание поддержки, уменьшить бюрократические препятствия и сделать систему понятной, простой и удобной для получения помощи во время и после болезни или травм.
Что еще стоит знать
Напомним, в ноябре некоторые украинцы рискуют остаться без пенсии из-за необходимости обязательной идентификации. Это требование подтверждения права на получение выплат.
Мы также писали, что в Украине в 2025 году ожидается возможное повышение пенсий на 10-12% в результате индексации. Этот рост будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты, с которой уплачивается единый социальный взнос.
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