Кто оплачивает больничные в 2025 году — украинцам объяснили важный нюанс

Таблетки и градусник на столе. Фото: УНИАН

Когда сотрудник заболел, у него появляется право не работать. В таких случаях человек может оформить больничный. В 2025 году его частично оплачивают работодатель и Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, кто заплатит за первые дни пребывания работника на больничном.

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Больничные в 2025 году — кто оплачивает первые пять дней

Так, в Центрально-Западном межрегиональном управлении Гоструда рассказали, что за первые пять дней временной нетрудоспособности платит работодатель из своего бюджета. Однако при условии, что работник заболел или получил травму, которая не связана с несчастным случаем на производстве.

Если человек будет болеть дольше, то все последующие дни больничного будет оплачивать Пенсионный фонд. Это условие, как отмечают специалисты, предусмотрено в Законе Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Оплата больничных — какой будет компенсация в 2025 году

Все зависит от того, какой страховой стаж у работника. Например:

если до 3 лет — компенсация за утраченный доход составит 50% от среднего дохода;

от 3 до 5 лет — 60% от среднего дохода;

от 5 до 8 лет — 70% от среднего дохода;

более 8 лет — 100% от среднего дохода.

Напомним, что в Украине с марта подешевеют более 100 лекарственных средств, которые чаще всего покупает население. Цены должны снизиться с первого дня весны.

Также мы рассказывали, что украинкам, которые имеют работу, будут начислять пособие по беременности и родам. Максимальная сумма — 106,5 тыс. грн ежемесячно, а минимальная — 7,1 тыс. грн.