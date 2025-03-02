Хто оплачує лікарняні у 2025 році — українцям пояснили важливий нюанс

Таблетки і градусник на столі. Фото: УНІАН

Коли співробітник захворів, у нього з'являється право не працювати. У таких випадках людина може оформити лікарняний. У 2025 році його частково оплачують роботодавець та Пенсійний фонд України (ПФУ).

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, хто заплатить за перші дні перебування працівника на лікарняному.

Читайте також:

Лікарняні у 2025 році — хто оплачує перші п′ять днів

Так, у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Держпраці розповіли, що за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності платить роботодавець зі свого бюджету. Однак за умови, що працівник захворів або отримав травму, яка не пов′язана з нещасним випадком на виробництві.

Якщо людина хворітиме довше, то усі наступні дні лікарняного оплачуватиме Пенсійний фонд. Ця умова, як наголошують фахівці, передбачена у Законі України "Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування".

Оплата лікарняних — якою буде компенсація у 2025 році

Усе залежить від того, який страховий стаж має працівник. Наприклад:

якщо до 3 років — компенсація за втрачений дохід становитимуть 50% від середнього доходу;

від 3 до 5 років — 60% від середнього доходу;

від 5 до 8 років — 70% від середнього доходу;

понад 8 років — 100% від середнього доходу.

Нагадаємо, що в Україні з березня подешевшають понад 100 лікарських засобів, які найчастіше купує населення. Ціни мають знизитися з першого дня весни.

Також ми розповідали, що українкам, які мають роботу, нараховуватимуть допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Максимальна сума — 106,5 тис. грн щомісяця, а мінімальна — 7,1 тис. грн.