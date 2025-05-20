Больничные в 2025 году — как размер зависит от страхового стажа работника

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине пособие по временной нетрудоспособности выплачивают работникам в зависимости от количества страхового стажа. Известно, как на размер больничного влияет стаж в 2025 году.

Это прописано в статье 17 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

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Как размер больничного зависит от стажа в 2025 году

Согласно правилам, размер пособия по временной нетрудоспособности застрахованным гражданам составляет:

при наличии страхового стажа до трех лет — 50% средней заработной платы;

при наличии стажа от трех до пяти лет — 60% зарплаты;

при наличии стажа от пяти до восьми лет — 70% зарплаты;

при наличии стажа свыше восьми лет — 100% зарплаты.

Кроме того, 100% заработной платы должны выплачивать для:

первой-третьей категории пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

одного из родителей, если ухаживает за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС;

ветеранов войны, пострадавших во время Революции Достоинства и родным погибших ветеранов войны, а также погибших защитников;

лицам, которые относятся к жертвам нацистских преследований;

доноров, у которых есть право на льготы;

лиц, реабилитированных в соответствии с законом №962-XII "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" от 17 апреля 1991 года.

В то же время, работникам или гиг-специалистам резидентам "Дія Сити" больничные должны оплачиваться в размере зарплаты, с которой фактически уплачены страховые взносы, независимо от стажа.

Лимиты на сумму пособия по больничному и другие нюансы

Сумма пособия по больничным за месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачены страховые взносы.

Застрахованные лица, которые в течение года перед болезнью получили страховой стаж менее полугода, получат выплаты, которые определят на основе зарплаты, с которой высчитывают страховые взносы:

пособие по временной нетрудоспособности — не более чем размер финпомощи, исчисленный из минимальной зарплаты;

пособие по беременности и родам — не более чем размер пособия, исчисленный из двукратного размера "минималки".

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