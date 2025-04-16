Льготы для врачей — почему граждан лишили помощи в 2025 году

Платежка за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские врачи, находящиеся на пенсии, рассказали о потере права на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Граждан лишили помощи после масштабной индексации пенсий в стране.

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Facebook.

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Подробнее об отмене льгот врачам

Как отметила одна из гражданок, власти выставили требования по допустимому совокупному доходу в 4,2 тыс. грн в 2025 году, который, по их мнению, достаточен, чтобы считаться состоятельным и не иметь права на льготы.

Она считает такой подход несправедливым в назначении помощи для людей профессии "врач" с 43-летним стажем во время войны.

Женщина рассказала, что это произошло после индексации пенсий, когда людям незначительно повысили выплаты, из-за чего превысилась норма по совокупному доходу. После такой схемы по повышению и одновременной отмены льгот было потеряно всего 490 гривен против суммы, которая была до индексации.

"Пример из личного — после индексации человек получает пенсию 4270 грн, то есть выше нормы на 30 грн, всего лишь. До этого имел пенсию 3860 грн + 900 грн льгота, теперь из суммы 4270 грн он должен (логично же!) оплатить эти 900 грн, остается 3370, разница между прошлой пенсией и теперешней составит 490(!) грн в сторону уменьшения, то есть жизнь пенсионера станет еще более нищенской! Так где же здесь справедливость, стажа, кстати 43 года, врач ... (стыдно признаться), а государство просто издевается!" — говорится в сообщении.

На странице ПФУ женщине посоветовали перейти на субсидию, если позволяет доход, однако она в дальнейшем осталась при своем мнении относительно противоправного лишения гарантированных государством льгот врачей во время войны.

Скриншот. Источник: ПФУ

Новые правила для льготников в 2025 году

С начала текущего года ПФУ ввел новый подход в предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг. Это повлекло массовую потерю гражданами государственной помощи. С тех пор неоднократно жаловались на потерю льгот учителя, врачи, многодетные граждане. В частности, педагоги ссылались на нарушение норм Конституции Украины относительно гарантирования государством права на достойный уровень жизни человека.

На это Пенсионный фонд без объяснений опубликовал лишь ссылку на новые правила. Согласно новым требованиям, льготы теперь предусмотрены для семей, у которых среднемесячный доход на одного человека не больше суммы 4,24 тыс. грн. До нововведений граждане уязвимых категорий имели право на льготы без учета размера доходов.

Ранее мы писали, что в ПФУ объяснили некоторые нюансы, влияющие на право получить льготы на коммунальные услуги. Речь идет о периоде доходов граждан, который учитывают при назначении помощи.

Также мы сообщали, что власти стремятся создать единый подход в верификации льгот на оплату услуг ЖКХ. Таким образом хотят усовершенствовать законодательство по вопросам проверки права на государственные выплаты.