Льготы УБД на коммуналку — какие заявления могут рассматривать очень долго

Льготы УБД на коммуналку — какие заявления могут рассматривать очень долго

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 09:55
Льготы УБД на коммуналку — почему ПФУ долго рассматривает ваше заявление
Квитанции на коммуналку в руках. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы со статусом участников боевых действий оформляют льготы на коммуналку через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Некоторые из них сталкиваются с ситуацией, когда заявление рассматривается слишком долго.

Новини.LIVE объясняют, почему так происходит и что нужно сделать, чтобы заявление на льготу УБД рассмотрели как можно быстрее.

Читайте также:

Сколько времени рассматривается заявление на льготы УБД

Пенсионный фонд Украины должен рассмотреть заявку на коммунальные льготы для УБД в срок до 10 дней. В течение трех дней после принятия решения заявителю сообщают о результате.

Если решение положительное, то первая выплата, как правило, поступает уже через месяц после его принятия — до 25 числа.

Почему ПФУ долго рассматривает заявление на льготу

Задержки могут возникать по разным причинам, таким как высокая нагрузка на ПФУ, ошибки в документах заявителя и тому подобное. Но чаще всего это происходит из-за того, что большинство заявителей не знают об одном важном нюансе.

Перед подачей заявления на льготу УБД (можно одновременно) обязательно подать заявление о внесении сведений в Реестр льготников. Без этой процедуры ПФУ не сможет рассмотреть обращение участника боевых действий о предоставлении скидки на коммуналку.

Как подать заявление о внесении сведений в Реестр льготников

Это может сделать как льготник лично, так и его законный представитель в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или ЦНАП.

Подать заявление можно также и через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого:

  1. Авторизуйтесь на веб-портале с помощью КЭП или Дія.Підпис.
  2. В меню слева найдите раздел "Коммуникации с ПФУ".
  3. Нажмите на пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
  4. Выберите "Заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы".

Далее надо внимательно заполнить все пункты в заявлении, прикрепить скан-копии удостоверения УБД, паспортов, ИНН и выписок о месте жительства льготника и лиц, проживающих вместе с ним. Также при наличии надо добавить свидетельства о браке и о рождении детей и тому подобное.

Рассматривается заявление о внесении сведений в Реестр льготников в стандартные сроки — до 30 дней со дня поступления. После этого ПФУ сможет принять обращение УБД о предоставлении льгот на коммунальные услуги.

Ранее мы рассказывали, что некоторым украинцам автоматически назначат льготы на коммунальные услуги.

Также узнавайте, какими льготами на проезд могут воспользоваться УБД в феврале.

