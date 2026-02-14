Пільги УБД на комуналку — чому ПФУ довго розглядає вашу заяву

Квитанції на комуналку в руках. Фото: Новини.LIVE

Багато українців зі статусом учасників бойових дій оформлюють пільги на комуналку через Портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Деякі з них стикаються з ситуацією, коли заява розглядається надто довго.

Новини.LIVE пояснюють, чому так відбувається та що треба зробити, щоб заяву на пільгу УБД розглянули якнайшвидше.

Скільки часу розглядається заява на пільги УБД

Пенсійний фонд України має розглянути заявку на комунальні пільги для УБД у термін до 10 днів. Протягом трьох днів після ухвалення рішення заявнику повідомляють про результат.

Якщо рішення позитивне, то перша виплата, як правило, надходить вже за місяць після його ухвалення — до 25 числа.

Чому ПФУ довго розглядає заяву на пільгу

Затримки можуть виникати з різних причин, як от високе навантаження на ПФУ, помилки в документах заявника тощо. Але найчастіше це відбувається через те, що більшість заявників е знають про один важливий нюанс.

Перед поданням заяви на пільгу УБД (можна одночасно) обов’язково подати заяву про внесення відомостей до Реєстру пільговиків. Без цієї процедури ПФУ не зможе розглянути звернення учасника бойових дій про надання знижки на комуналку.

Як подати заяву про внесення відомостей до Реєстру пільговиків

Це може зробити як пільговик особисто, так і його законний представник у сервісному центрі Пенсійного фонду України або ЦНАПі.

Подати заяву можна також і через Портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього:

Авторизуйтесь на вебпорталі за допомогою КЕП або Дія.Підпис. В меню зліва знайдіть розділ "Комунікації з ПФУ". Натисніть на пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Оберіть "Заява про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги".

Далі треба уважно заповнити усі пункти в заяві, прикріпити скан-копії посвідчення УБД, паспортів, ІПН та витягів про місце проживання пільговика та осіб, які мешкають разом з ним. Також за наявності треба додати свідоцтва про шлюб та про народження дітей тощо.

Розглядається заява про внесення відомостей до Реєстру пільговиків у стандартні терміни — до 30 днів від дня надходження. Після цього ПФУ зможе ухвалити звернення УБД про надання пільг на комунальні послуги.

