Коммунальные квитанции, расчеты и деньги. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2026 года в Украине стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения в разных областях будет существенно различаться. На фоне общей тенденции к подорожанию, из-за чего водоканалы пересмотрели расценки в сторону существенного повышения, в Киеве будет действовать компромиссный подход, который поможет удержать цены в пределах средних значений.

О том, сколько будут платить украинцы в декабре в Киеве и других городах, рассказывают Новини.LIVE.

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Тарифы на воду в Киеве и позиция городских властей

В рамках распоряжения Киевской городской госадминистрации (КГГА), в декабре 2026 года жители столицы будут платить за централизованное снабжение холодной водой и водоотведение "Киевводоканала" 63,79 грн за один кубический метр.

Изменение тарифов городской совет поддержал еще 3 сентября этого года. В то же время повышенный тариф на уровне около 90 грн за кубический метр, который прогнозировался ранее, применять пока не будут.

Столичные власти подчеркнули, что город совместно с "Киевводоканалом" будет обеспечивать постепенное повышение цен до экономически обоснованного уровня, учитывая интересы потребителей.

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В "Киевводоканале" объяснили необходимость повышения цен значительным удорожанием составляющих:

электроэнергия подорожала в три раза;

реагенты подорожали в три раза;

стоимость топлива выросла вдвое.

Прежний тариф не позволял предприятию обеспечивать работникам надлежащий уровень заработной платы и условия труда.

В мэрии отметили, что нынешнее решение представляет собой баланс между сдерживанием резкого скачка цен и обеспечением устойчивости объектов критической инфраструктуры в течение отопительного сезона, поскольку большинство водоканалов в Украине уже подняли стоимость услуг до уровня 90 грн за кубометр и даже выше.

Какие тарифы на воду будут действовать в городах Украины

Согласно обнародованной информации о ценах на централизованное водоснабжение и водоотведение в разных городах страны, столица с показателем 63,79 грн находится в середине списка самых низких расценок. При этом разница между самым высоким и самым низким тарифом среди городов составляет 38,39 грн за куб.

Топ-5 украинских городов с самыми высокими ценами на воду:

Белая Церковь — 95,10 грн;

Ужгород — 91,24 грн;

Тернополь — 87,34 грн;

Дрогобыч — 87,30 грн;

Полтава — 83,71 грн.

Список городов с самыми низкими тарифами:

Черкассы — 56,71 грн;

Хмельницкий — 57,86 грн;

Черновцы — 63,56 грн;

Киев — 63,79 грн;

Кременчуг — 64,07 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с октября 2025-го по октябрь этого года тарифы на коммунальные услуги в Украине выросли на 7,4%. В то же время стоимость отдельных тарифов увеличилась значительно больше. Больше всего за год подорожали централизованное водоснабжение и водоотведение — на 106% и 99% соответственно.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы имеют возможность сократить расходы на электроэнергию. В частности, двухзонный счетчик может давать до 400 грн экономии ежемесячно. При этом все будет зависеть от уровня потребления домохозяйством.