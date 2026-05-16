Льготы для детей военных: что можно оформить в 2026 году

Мужчина с ребенком и деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Льготы для детей военных в 2026 году остаются одной из важнейших форм государственной поддержки семей защитников. Часть помощи касается обучения, другая - оздоровления, проживания или питания. В то же время многие семьи сталкиваются с тем, что льготы не начисляются автоматически.

Для их получения нужно подать заявление и подтвердить статус в Пенсионном фонде, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей".

Льготы для детей УБД на обучение и садик

Государство гарантирует малышам защитников первоочередное право на место в детском саду или школе рядом с домом.

Кроме зачисления, школьники имеют право на бесплатные учебники и полноценное питание, которое оплачивается из местного бюджета. Для получения обедов достаточно подать справку о статусе отца или матери руководству учебного заведения.

Высшее образование для детей военнослужащих

Студенты, чьи родители имеют статус участника боевых действий, могут рассчитывать на серьезную финансовую поддержку. Это включает перевод на бюджетные места, выплату социальных стипендий и льготные кредиты на обучение.

Читайте также:

Если ребенок учится на дневной форме, он имеет право на бесплатное проживание в общежитии. Эти привилегии действуют до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения 23 лет.

Также ежегодно дети военных могут бесплатно отдыхать и лечиться в санаториях или летних лагерях. Программа покрывает как полную стоимость путевок, так и специализированное медицинское оздоровление. В 2026 году сеть партнерских учреждений расширилась, что позволяет выбрать удобный регион для отдыха.

Как оформить льготы детям военных

Для активации льгот необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Самый быстрый способ — воспользоваться порталом или приложением "Дія", где можно загрузить сканы документов.

Вам понадобятся удостоверение УБД, свидетельство о рождении ребенка и справка о регистрации места жительства. После проверки данных статус льготника активируется в системе, и вы сможете пользоваться всеми доступными преимуществами.

Как сообщали Новини.LIVE, семьи военных, имеющих статус участника боевых действий, нередко не пользуются всеми предусмотренными государством льготами из-за недостатка информации. В то же время для таких семей действует ряд важных социальных гарантий, среди которых — скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволяющие заметно уменьшить ежемесячные расходы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что государство и в дальнейшем сохраняет систему поддержки для украинских военных со статусом участника боевых действий. Уже в июне для УБД продолжат действовать различные льготы - от скидок на жилищно-коммунальные услуги до преимуществ в медицинском обеспечении, транспорте и социальных выплатах.