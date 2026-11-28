Льготы и доплаты к пенсии: что меняется для УБД с инвалидностью
Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, после установления инвалидности могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. Речь идет о 100-процентной скидке на коммунальные услуги, бесплатных лекарствах, медицинской помощи, надбавке к пенсии и единовременной денежной выплате. Однако для получения этих гарантий необходимо оформить отдельный статус.
Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.
Какие льготы получает ветеран после установления инвалидности
Если военнослужащий имеет удостоверение участника боевых действий, а впоследствии ему установили инвалидность, он может получить дополнительные льготы и выплаты.
Главное условие — инвалидность должна быть связана с защитой Родины. Кроме того, необходимо оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны. Именно он дает право на расширенный перечень государственных гарантий.
100% скидка на коммунальные услуги
Одно из основных преимуществ нового статуса — полная компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм.
Лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на 100% скидку на:
- оплату жилья;
- коммунальные услуги;
- приобретение топлива для отопления, в частности твердого и жидкого.
Для сравнения: владельцы удостоверения УБД без статуса лица с инвалидностью вследствие войны получают 75% скидку на соответствующие услуги.
Бесплатные лекарства и медицинское обслуживание
Ветераны с инвалидностью вследствие войны также могут пользоваться дополнительными медицинскими льготами. Государство предусматривает для них:
- бесплатные лекарства по рецептам врачей;
- внеочередное бесплатное зубное протезирование, кроме протезирования с использованием драгоценных металлов;
- обеспечение протезами, протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации;
- внеочередное ежегодное санаторно-курортное лечение с компенсацией расходов на проезд.
Эти гарантии направлены на то, чтобы ветераны могли получать необходимую медицинскую помощь и восстанавливать здоровье без дополнительных расходов.
Какие доплаты к пенсии предусмотрены для ветеранов
Лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на надбавку к пенсии. Ее размер зависит от установленной группы инвалидности и определяется в процентах от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.
Предусмотрены следующие доплаты:
- I группа — 50 % прожиточного минимума;
- II группа — 40%;
- III группа — 30%.
Кроме того, в 2026 году действуют минимальные гарантии общего размера ежемесячной пенсионной выплаты для этой категории ветеранов:
- I группа — 18 885 грн;
- II группа — 15 494 грн;
- III группа — 10 625 грн.
Фактическая сумма пенсии зависит от ее вида, страхового стажа и других доплат, предусмотренных законодательством.
Единовременное пособие
Отдельные категории лиц с инвалидностью вследствие войны также имеют право на единовременное денежное пособие. Это касается людей, относящихся к категориям, определенным пунктами 11–16 части второй статьи 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
В 2026 году размер такой помощи зависит от группы инвалидности:
- I группа — 1 331 200 грн;
- II группа — 998 400 грн;
- III группа — 832 000 грн.
В то же время получить эту выплату могут не все ветераны с инвалидностью. Право на помощь зависит от конкретного законодательного основания, по которому человеку был присвоен соответствующий статус.
Если имеется несколько оснований для назначения единовременной помощи, в предусмотренных законом случаях необходимо выбрать одно из них. Получить выплаты по нескольким основаниям одновременно нельзя.
Как оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны
Чтобы воспользоваться дополнительными льготами, ветерану необходимо оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны.
Подать заявление можно двумя способами:
- через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- онлайн через портал "Дія".
Для оформления понадобятся документы, подтверждающие установление инвалидности и ее связь с защитой Украины.
После получения соответствующего статуса ветеран может обращаться в уполномоченные учреждения для оформления причитающихся ему льгот, пенсионных доплат и денежной помощи.
Важно учитывать, что удостоверение УБД и сама по себе установленная группа инвалидности не дают автоматического права на весь перечень указанных выплат. Решающим является именно статус лица с инвалидностью вследствие войны и основание, по которому его присвоили.
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