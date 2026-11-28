Удостоверение УБД в руках военного. Фото: УНИАН

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, после установления инвалидности могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. Речь идет о 100-процентной скидке на коммунальные услуги, бесплатных лекарствах, медицинской помощи, надбавке к пенсии и единовременной денежной выплате. Однако для получения этих гарантий необходимо оформить отдельный статус.

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Какие льготы получает ветеран после установления инвалидности

Если военнослужащий имеет удостоверение участника боевых действий, а впоследствии ему установили инвалидность, он может получить дополнительные льготы и выплаты.

Главное условие — инвалидность должна быть связана с защитой Родины. Кроме того, необходимо оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны. Именно он дает право на расширенный перечень государственных гарантий.

100% скидка на коммунальные услуги

Одно из основных преимуществ нового статуса — полная компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм.

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Лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на 100% скидку на:

оплату жилья;

коммунальные услуги;

приобретение топлива для отопления, в частности твердого и жидкого.

Для сравнения: владельцы удостоверения УБД без статуса лица с инвалидностью вследствие войны получают 75% скидку на соответствующие услуги.

Бесплатные лекарства и медицинское обслуживание

Ветераны с инвалидностью вследствие войны также могут пользоваться дополнительными медицинскими льготами. Государство предусматривает для них:

бесплатные лекарства по рецептам врачей;

внеочередное бесплатное зубное протезирование, кроме протезирования с использованием драгоценных металлов;

обеспечение протезами, протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации;

внеочередное ежегодное санаторно-курортное лечение с компенсацией расходов на проезд.

Эти гарантии направлены на то, чтобы ветераны могли получать необходимую медицинскую помощь и восстанавливать здоровье без дополнительных расходов.

Какие доплаты к пенсии предусмотрены для ветеранов

Лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на надбавку к пенсии. Ее размер зависит от установленной группы инвалидности и определяется в процентах от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.

Предусмотрены следующие доплаты:

I группа — 50 % прожиточного минимума;

II группа — 40%;

III группа — 30%.

Кроме того, в 2026 году действуют минимальные гарантии общего размера ежемесячной пенсионной выплаты для этой категории ветеранов:

I группа — 18 885 грн;

II группа — 15 494 грн;

III группа — 10 625 грн.

Фактическая сумма пенсии зависит от ее вида, страхового стажа и других доплат, предусмотренных законодательством.

Единовременное пособие

Отдельные категории лиц с инвалидностью вследствие войны также имеют право на единовременное денежное пособие. Это касается людей, относящихся к категориям, определенным пунктами 11–16 части второй статьи 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В 2026 году размер такой помощи зависит от группы инвалидности:

I группа — 1 331 200 грн;

II группа — 998 400 грн;

III группа — 832 000 грн.

В то же время получить эту выплату могут не все ветераны с инвалидностью. Право на помощь зависит от конкретного законодательного основания, по которому человеку был присвоен соответствующий статус.

Если имеется несколько оснований для назначения единовременной помощи, в предусмотренных законом случаях необходимо выбрать одно из них. Получить выплаты по нескольким основаниям одновременно нельзя.

Как оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны

Чтобы воспользоваться дополнительными льготами, ветерану необходимо оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Подать заявление можно двумя способами:

через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

онлайн через портал "Дія".

Для оформления понадобятся документы, подтверждающие установление инвалидности и ее связь с защитой Украины.

После получения соответствующего статуса ветеран может обращаться в уполномоченные учреждения для оформления причитающихся ему льгот, пенсионных доплат и денежной помощи.

Важно учитывать, что удостоверение УБД и сама по себе установленная группа инвалидности не дают автоматического права на весь перечень указанных выплат. Решающим является именно статус лица с инвалидностью вследствие войны и основание, по которому его присвоили.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые военные могут получать от 3 000 грн ежемесячно. Для этого необходимо подать заявку на участие в программе "Зимнее поступление". Она предусматривает оплату обучения, проживания в общежитии и дополнительную денежную помощь.

Также узнайте, на какие дополнительные выплаты могут рассчитывать военные в декабре. На размер надбавок влияют должность, звание, продолжительность службы, род войск, место пребывания и характер выполняемой работы. Основания для выплат должны подтверждаться документами.