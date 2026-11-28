Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН

Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій після встановлення інвалідності можуть розраховувати на додаткову державну підтримку. Йдеться про 100% знижку на комунальні послуги, безплатні ліки, медичну допомогу, підвищення до пенсії та одноразову грошову виплату. Однак для отримання цих гарантій треба оформити окремий статус.

Про це повідомили у Житомирському обласному ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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Які пільги отримує ветеран після встановлення інвалідності

Якщо військовослужбовець має посвідчення учасника бойових дій, а згодом йому встановили інвалідність, він може отримати додаткові пільги та виплати.

Головна умова — інвалідність має бути пов'язана із захистом Батьківщини. Крім того, необхідно оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Саме він дає право на розширений перелік державних гарантій.

100% знижка на комунальні послуги

Одна з основних переваг нового статусу — повна компенсація витрат на житлово-комунальні послуги в межах установлених норм.

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Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100% знижку на:

оплату житла;

комунальні послуги;

придбання палива для опалення, зокрема твердого та рідкого.

Для порівняння, власники посвідчення УБД без статусу особи з інвалідністю внаслідок війни отримують 75% знижки на відповідні послуги.

Безплатні ліки та медичне обслуговування

Ветерани з інвалідністю внаслідок війни також можуть користуватися додатковими медичними пільгами. Держава передбачає для них:

безплатні ліки за рецептами лікарів;

позачергове безоплатне зубопротезування, крім протезування з використанням дорогоцінних металів;

забезпечення протезами, протезно-ортопедичними виробами та засобами реабілітації;

позачергове щорічне санаторно-курортне лікування з компенсацією витрат на проїзд.

Ці гарантії спрямовані на те, щоб ветерани могли отримувати необхідну медичну допомогу та відновлювати здоров'я без додаткових витрат.

Які доплати до пенсії передбачені для ветеранів

Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на підвищення до пенсії. Його розмір залежить від установленої групи інвалідності та визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

Передбачені такі доплати:

I група — 50% прожиткового мінімуму;

II група — 40%;

III група — 30%.

Крім того, у 2026 році діють мінімальні гарантії загального розміру щомісячної пенсійної виплати для цієї категорії ветеранів:

I група — 18 885 грн;

II група — 15 494 грн;

III група — 10 625 грн.

Фактична сума пенсії залежить від її виду, страхового стажу та інших доплат, передбачених законодавством.

Одноразова допомога

Окремі категорії осіб з інвалідністю внаслідок війни також мають право на одноразову грошову допомогу. Це стосується людей, які належать до категорій, визначених пунктами 11–16 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

У 2026 році розмір такої допомоги залежить від групи інвалідності:

I група — 1 331 200 грн;

II група — 998 400 грн;

III група — 832 000 грн.

Водночас отримати цю виплату можуть не всі ветерани з інвалідністю. Право на допомогу залежить від конкретної законодавчої підстави, за якою людині встановили відповідний статус.

Якщо є кілька підстав для призначення одноразової допомоги, у передбачених законом випадках потрібно обрати одну з них. Отримати виплати за кількома підставами одночасно не можна.

Як оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Щоб скористатися додатковими пільгами, ветерану потрібно оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Подати заяву можна двома способами:

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

онлайн за допомогою порталу "Дія".

Для оформлення знадобляться документи, які підтверджують встановлення інвалідності та її зв'язок із захистом України.

Після отримання відповідного статусу ветеран може звертатися до уповноважених установ для оформлення належних йому пільг, пенсійних доплат і грошової допомоги.

Важливо враховувати, що посвідчення УБД та сама по собі встановлена група інвалідності не дають автоматичного права на весь перелік зазначених виплат. Визначальним є саме статус особи з інвалідністю внаслідок війни та підстава, за якою його надали.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі військові можуть отримувати від 3 000 грн щомісяця. Для цього треба подати заявку на участь у програмі "Зимовий вступ". Вона передбачає оплату навчання, гуртожитку та додаткову грошову допомогу.

Також дізнавайтеся, на які додаткові виплати можуть розраховувати військові у грудні. На розмір надбавок впливають посада, звання, тривалість служби, вид військ, місце перебування та характер виконуваної роботи. Підстави для виплат мають підтверджуватися документами.