Военный в инвалидной коляске. Фото: Reuters

Военнослужащие, получившие инвалидность в результате войны в Украине, могут рассчитывать на предусмотренные законом кредитные льготы. В частности, при определенных условиях их освобождают от уплаты процентов, штрафов и пени за пользование кредитом. В то же время сам факт установления инвалидности не означает, что банк должен аннулировать весь долг.

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Обязан ли военнослужащий с инвалидностью возвращать кредит

Получение инвалидности в результате войны не означает автоматического списания кредитной задолженности. Военнослужащий, имеющий непогашенный кредит, по общему правилу должен вернуть основную сумму долга.

Однако закон предусматривает для отдельных категорий военнослужащих финансовые льготы. Они касаются начисления процентов за пользование кредитом, а также штрафов и пени.

Какие кредитные льготы предусмотрены для военных

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", некоторые военнослужащие освобождаются от уплаты процентов по кредитам, штрафов и пени.

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Право на такую льготу имеют:

военнослужащие, призванные на службу во время мобилизации, — в течение всего периода службы;

другие военнослужащие, которые непосредственно принимали или принимают участие в мероприятиях по защите Украины, — на условиях, определенных законодательством.

Такие гарантии распространяются также на жен и мужей военнослужащих.

Могут ли военному списать основной долг

Освобождение от уплаты процентов, штрафов и пени не означает, что кредит аннулируется полностью. Основную сумму займа необходимо возвращать в соответствии с условиями договора.

Кроме того, закон предусматривает исключения. В частности, льготы не распространяются на отдельные кредиты, оформленные для приобретения жилья или автомобиля. Также существуют специальные условия для кредитов на приобретение определенного энергетического оборудования.

Как оформить кредитные льготы

Чтобы воспользоваться предусмотренными законом гарантиями, военнослужащему необходимо подать письменное заявление в банк или другое финансовое учреждение. К нему следует приложить документы, подтверждающие право на льготу.

В зависимости от обстоятельств это могут быть:

военный билет или удостоверение офицера;

справка о прохождении военной службы по форме № 5;

выписка из приказа о назначении;

документ, подтверждающий непосредственное участие в мероприятиях по защите Украины, если он необходим для соответствующей категории военнослужащих.

Итак, установление инвалидности вследствие войны само по себе не освобождает военнослужащего от возврата кредита. В то же время он может иметь право не платить проценты, штрафы и пени. Это зависит от оснований прохождения военной службы и участия в обороне Украины.

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