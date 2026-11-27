Військовий в інвалідному візку. Фото: Reuters

Військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок війни в Україні, можуть розраховувати на передбачені законом кредитні пільги. Зокрема, за певних умов їх звільняють від сплати відсотків, штрафів і пені за користування позикою. Водночас сам факт встановлення інвалідності не означає, що банк повинен анулювати весь борг.

Про це повідомили у Житомирському обласному ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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Чи зобов’язаний військовий з інвалідністю повертати кредит

Отримання інвалідності внаслідок війни не означає автоматичного списання кредитної заборгованості. Військовослужбовець, який має непогашену позику, за загальним правилом повинен повернути основну суму боргу.

Однак закон передбачає для окремих категорій військових фінансові пільги. Вони стосуються нарахування відсотків за користування кредитом, а також штрафів і пені.

Які кредитні пільги передбачені для військових

Відповідно до пункту 15 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", певні військовослужбовці звільняються від сплати відсотків за кредитами, штрафів і пені.

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Право на таку пільгу мають:

військовослужбовці, призвані на службу під час мобілізації, — протягом усього періоду служби;

інші військовослужбовці, які безпосередньо брали або беруть участь у заходах із захисту України, — за умов, визначених законодавством.

Такі гарантії поширюються також на дружин і чоловіків військовослужбовців.

Чи можуть військовому списати основний борг

Звільнення від сплати відсотків, штрафів і пені не означає, що кредит анулюють повністю. Основну суму позики потрібно повертати відповідно до умов договору.

Крім того, закон передбачає винятки. Зокрема, пільги не діють щодо окремих кредитів, оформлених для придбання житла або автомобіля. Також є спеціальні умови для позик на придбання певного енергетичного обладнання.

Як оформити кредитні пільги

Щоб скористатися передбаченими законом гарантіями, військовослужбовцю потрібно подати письмову заяву до банку або іншої фінансової установи. До неї слід додати документи, які підтверджують право на пільгу.

Залежно від обставин це можуть бути:

військовий квиток або посвідчення офіцера;

довідка про проходження військової служби за формою 5;

витяг із наказу про призначення;

документ, який підтверджує безпосередню участь у заходах із захисту України, якщо він необхідний для відповідної категорії військовослужбовців.

Отже, встановлення інвалідності внаслідок війни саме по собі не звільняє військового від повернення кредиту. Водночас він може мати право не сплачувати відсотки, штрафи та пеню. Це залежить від підстав проходження військової служби та участі в обороні України.

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