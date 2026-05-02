Льготы на коммуналку для УБД в мае: в каких числах ждать выплаты

Удостоверение УБД в руках, счета за коммуналку, деньги.

Военнослужащие и ветераны, которым предоставили статус участника боевых действий, имеют право на государственные льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Компенсацию ежемесячно зачисляют на банковские счета защитников.

Новини.LIVE рассказывают, в каких числах УБД должны получить компенсацию за коммуналку в мае.

Когда поступают выплаты УБД

Согласно Порядку предоставления льгот в денежной форме по оплате жилищно-коммунальных услуг, утвержденному Кабинетом министров Украины, льготы на оплату коммуналки начисляют ежемесячно. После подачи заявления Пенсионный фонд рассматривает его до 10 рабочих дней, а о принятом решении сообщает в течение следующих трех дней.

Списки получателей компенсаций формируют ежемесячно до 25 числа. После этого средства перечисляют на карточки льготников — обычно выплаты поступают около 5 числа следующего месяца. В отдельных случаях возможны небольшие задержки на несколько дней.

Сколько УБД начисляют за коммуналку

Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участникам боевых действий компенсируют 75% стоимости основных жилищно-коммунальных услуг.

Это касается:

квартплаты;

газа;

отопления;

электроэнергии;

водоснабжения;

водоотведения;

вывоз бытовых отходов.

Такая же доля возмещается и за топливо для жилья без централизованного отопления.

Механизм работает так: сначала человек платит полную сумму за потребленные услуги, а уже потом государство ежемесячно возвращает 75% расходов на счет.

В то же время льгота действует только в пределах установленных норм потребления. Например, при расчете скидки на жилье и отопление учитывается площадь не более 21 кв. м на одного человека плюс дополнительно 10,5 кв. м на домохозяйство.

