Льготы для УБД: в каких числах должны прийти деньги за коммуналку в мае

Льготы для УБД: в каких числах должны прийти деньги за коммуналку в мае

Дата публикации 2 мая 2026 13:35
Льготы на коммуналку для УБД в мае: в каких числах ждать выплаты
Удостоверение УБД в руках, счета за коммуналку, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие и ветераны, которым предоставили статус участника боевых действий, имеют право на государственные льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Компенсацию ежемесячно зачисляют на банковские счета защитников.

Новини.LIVE рассказывают, в каких числах УБД должны получить компенсацию за коммуналку в мае.

Когда поступают выплаты УБД

Согласно Порядку предоставления льгот в денежной форме по оплате жилищно-коммунальных услуг, утвержденному Кабинетом министров Украины, льготы на оплату коммуналки начисляют ежемесячно. После подачи заявления Пенсионный фонд рассматривает его до 10 рабочих дней, а о принятом решении сообщает в течение следующих трех дней.

Списки получателей компенсаций формируют ежемесячно до 25 числа. После этого средства перечисляют на карточки льготников — обычно выплаты поступают около 5 числа следующего месяца. В отдельных случаях возможны небольшие задержки на несколько дней.

Сколько УБД начисляют за коммуналку

Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участникам боевых действий компенсируют 75% стоимости основных жилищно-коммунальных услуг.

Это касается:

  • квартплаты;
  • газа;
  • отопления;
  • электроэнергии;
  • водоснабжения;
  • водоотведения;
  • вывоз бытовых отходов.

Такая же доля возмещается и за топливо для жилья без централизованного отопления.

Механизм работает так: сначала человек платит полную сумму за потребленные услуги, а уже потом государство ежемесячно возвращает 75% расходов на счет.

В то же время льгота действует только в пределах установленных норм потребления. Например, при расчете скидки на жилье и отопление учитывается площадь не более 21 кв. м на одного человека плюс дополнительно 10,5 кв. м на домохозяйство.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько доплачивают к пенсии ветеранам с УБД. Бывшие военные имеют право на надбавки независимо от того, на каких основаниях они вышли на пенсию. В 2026 году предусмотрено три вида доплат.

Также Новини.LIVE писали, кого из УБД могут лишить статуса и льгот. Аннулировать социальные гарантии могут по трем причинам. Окончательное решение принимает ведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
