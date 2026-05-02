Пільги на комуналку для УБД у травні: в яких числах чекати на виплати

Військовослужбовці та ветерани, яким надали статус учасника бойових дій, мають право на державні пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. Компенсацію щомісяця зараховують на банківські рахунки захисників.

Новини.LIVE розповідають, в яких числах УБД мають отримати компенсацію за комуналку у травні.

Коли надходять виплати УБД

Згідно з Порядком надання пільг у грошовій формі з оплати житлово-комунальних послуг, затвердженим Кабінетом міністрів України, пільги на оплату комуналки нараховують щомісяця. Після подання заяви Пенсійний фонд розглядає її до 10 робочих днів, а про прийняте рішення повідомляє протягом наступних трьох днів.

Списки отримувачів компенсацій формують щомісяця до 25 числа. Після цього кошти перераховують на картки пільговиків — зазвичай виплати надходять близько 5 числа наступного місяця. В окремих випадках можливі невеликі затримки на кілька днів.

Скільки УБД нараховують за комуналку

Відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасникам бойових дій компенсують 75% вартості основних житлово-комунальних послуг.

Це стосується:

квартплати;

газу;

опалення;

електроенергії;

водопостачання;

водовідведення;

вивезення побутових відходів.

Така ж частка відшкодовується і за паливо для житла без централізованого опалення.

Механізм працює так: спочатку людина сплачує повну суму за спожиті послуги, а вже потім держава щомісяця повертає 75% витрат на рахунок.

Водночас пільга діє лише в межах встановлених норм споживання. Наприклад, при розрахунку знижки на житло та опалення враховується площа не більше ніж 21 кв. м на одну особу плюс додатково 10,5 кв. м на домогосподарство.

