Льготы для УБД: какие стоматологические услуги можно получить бесплатно в 2026 году

Льготы для УБД на услуги стоматолога: какую сумму компенсирует государство
В Украине ветераны и участники боевых действий пользуются рядом льгот и социальных гарантий от государства. В частности им компенсируют стоимость стоматологических услуг.
Какую стоматологическую помощь военнослужащие могут получить бесплатно и сколько компенсирует государство, рассказали специалисты "Гончаренко-центра", передают Новини.LIVE.
Услуги по лечению зубов
Ветераны, УБД и лица с инвалидностью вследствие войны могут бесплатно получить стоматологическую помощь в медицинских учреждениях, сотрудничающих с Национальной службой здоровья Украины. Их полный список доступен на сайте ведомства.
В частности защитникам предоставляются следующие услуги:
- осмотр и диагностика;
- рентген;
- лечение кариеса и его осложнений;
- восстановление поврежденных зубов;
- удаление зубов;
- профессиональная чистка;
- неотложная помощь.
Предельная стоимость услуг по лечению зубов, которые могут получить ветераны и УБД — до 24 952 грн в год.
Услуги зубопротезирования
В рамках государственной программы защитникам предоставляется бесплатно:
- подготовка к протезированию;
- изготовление и установка протезов;
- необходимое обезболивание и сопровождение.
Максимальная сумма государственной компенсации — 34 966 грн в год.
Чтобы получить стоматологические услуги, необходимо обратиться в заведение-партнера НСЗУ и предоставить необходимые документы, подтверждающие личность и статус.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, влияет ли доход семьи УБД на размер коммунальных льгот. Защитникам предоставляют 75% скидки на оплату газа, электроэнергии, отопления, вывоза мусора и тому подобное. Объем льготы зависит от социальных нормативов.
Также Новини.LIVE писали, кто из УБД может остаться без льгот в июне. Статус участника боевых действий могут аннулировать в нескольких случаях. Решение принимает ведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов Украины.