Льготы для УБД: какие стоматологические услуги можно получить бесплатно в 2026 году

Пациент на приеме у стоматолога, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине ветераны и участники боевых действий пользуются рядом льгот и социальных гарантий от государства. В частности им компенсируют стоимость стоматологических услуг.

Какую стоматологическую помощь военнослужащие могут получить бесплатно и сколько компенсирует государство, рассказали специалисты "Гончаренко-центра", передают Новини.LIVE.

Услуги по лечению зубов

Ветераны, УБД и лица с инвалидностью вследствие войны могут бесплатно получить стоматологическую помощь в медицинских учреждениях, сотрудничающих с Национальной службой здоровья Украины. Их полный список доступен на сайте ведомства.

В частности защитникам предоставляются следующие услуги:

осмотр и диагностика;

рентген;

лечение кариеса и его осложнений;

восстановление поврежденных зубов;

удаление зубов;

профессиональная чистка;

неотложная помощь.

Предельная стоимость услуг по лечению зубов, которые могут получить ветераны и УБД — до 24 952 грн в год.

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В рамках государственной программы защитникам предоставляется бесплатно:

подготовка к протезированию;

изготовление и установка протезов;

необходимое обезболивание и сопровождение.

Максимальная сумма государственной компенсации — 34 966 грн в год.

Чтобы получить стоматологические услуги, необходимо обратиться в заведение-партнера НСЗУ и предоставить необходимые документы, подтверждающие личность и статус.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, влияет ли доход семьи УБД на размер коммунальных льгот. Защитникам предоставляют 75% скидки на оплату газа, электроэнергии, отопления, вывоза мусора и тому подобное. Объем льготы зависит от социальных нормативов.

Также Новини.LIVE писали, кто из УБД может остаться без льгот в июне. Статус участника боевых действий могут аннулировать в нескольких случаях. Решение принимает ведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов Украины.