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Главная Финансы Льготы для УБД на услуги стоматолога: какую сумму компенсирует государство

Льготы для УБД на услуги стоматолога: какую сумму компенсирует государство

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 13:35
Льготы для УБД: какие стоматологические услуги можно получить бесплатно в 2026 году
Пациент на приеме у стоматолога, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине ветераны и участники боевых действий пользуются рядом льгот и социальных гарантий от государства. В частности им компенсируют стоимость стоматологических услуг.

Какую стоматологическую помощь военнослужащие могут получить бесплатно и сколько компенсирует государство, рассказали специалисты "Гончаренко-центра", передают Новини.LIVE.

Услуги по лечению зубов

Ветераны, УБД и лица с инвалидностью вследствие войны могут бесплатно получить стоматологическую помощь в медицинских учреждениях, сотрудничающих с Национальной службой здоровья Украины. Их полный список доступен на сайте ведомства.

В частности защитникам предоставляются следующие услуги:

  • осмотр и диагностика;
  • рентген;
  • лечение кариеса и его осложнений;
  • восстановление поврежденных зубов;
  • удаление зубов;
  • профессиональная чистка;
  • неотложная помощь.

Предельная стоимость услуг по лечению зубов, которые могут получить ветераны и УБД — до 24 952 грн в год.

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Услуги зубопротезирования

В рамках государственной программы защитникам предоставляется бесплатно:

  • подготовка к протезированию;
  • изготовление и установка протезов;
  • необходимое обезболивание и сопровождение.

Максимальная сумма государственной компенсации — 34 966 грн в год.

Чтобы получить стоматологические услуги, необходимо обратиться в заведение-партнера НСЗУ и предоставить необходимые документы, подтверждающие личность и статус.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, влияет ли доход семьи УБД на размер коммунальных льгот. Защитникам предоставляют 75% скидки на оплату газа, электроэнергии, отопления, вывоза мусора и тому подобное. Объем льготы зависит от социальных нормативов.

Также Новини.LIVE писали, кто из УБД может остаться без льгот в июне. Статус участника боевых действий могут аннулировать в нескольких случаях. Решение принимает ведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов Украины.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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