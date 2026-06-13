Пільги для УБД: які стоматологічні послуги можна отримати безоплатно у 2026 році

Пацієнт на прийомі у стоматолога, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні ветерани та учасники бойових дій користуються низкою пільг та соціальних гарантій від держави. Зокрема їм компенсують вартість стоматологічних послуг.

Яку стоматологічну допомогу військовослужбовці можуть отримати безплатно та скільки компенсує держава, розповіли фахівці "Гончаренко-центру", передають Новини.LIVE.

Послуги з лікування зубів

Ветерани, УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безоплатно отримати стоматологічну допомогу в медичних закладах, що співпрацюють з Національною службою здоров'я України. Їх повний список доступний на сайті відомства.

Зокрема захисникам надаються такі послуги:

огляд і діагностика;

рентген;

лікування карієсу та його ускладнень;

відновлення пошкоджених зубів;

видалення зубів;

професійна чистка;

невідкладна допомога.

Гранична вартість послуг з лікування зубів, які можуть отримати ветерани та УБД — до 24 952 грн на рік.

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У межах державної програми захисникам надається безоплатно:

підготовка до протезування;

виготовлення та встановлення протезів;

необхідне знеболення та супровід.

Максимальна сума державної компенсації — 34 966 грн на рік.

Щоб отримати стоматологічні послуги, необхідно звернутися до закладу-партнера НСЗУ та надати необхідні документи, що підтверджують особу і статус.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи впливає дохід родини УБД на розмір комунальних пільг. Захисникам надають 75% знижки на оплату газу, електроенергії, опалення, вивозу сміття тощо. Обсяг пільги залежить від соціальних нормативів.

Також Новини.LIVE писали, хто з УБД може залишитися без пільг у червні. Статус учасника бойових дій можуть анулювати у декількох випадках. Рішення ухвалює відомча комісія при Міністерстві у справах ветеранів України.