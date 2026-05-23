Льготы для УБД: какие соцгарантии будут предоставлять в июне 2026 года

Военный выполняет боевую задачу, удостоверение и медаль УБД. Фото: Генштаб, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Статус участника боевых действий предоставляет военнослужащим и их семьям право на широкий спектр социальных гарантий от государства. В частности это транспортные, коммунальные, медицинские льготы и тому подобное.

Новини.LIVE рассказывают, какой социальный пакет будет доступен для УБД в июне 2026 года.

Кто имеет право на льготы

Этот вопрос регулирует закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Согласно документу, военнослужащим, которым предоставлен статус УБД, а также членам их семей государство предоставляет более двух десятков различных льгот. Сейчас изменения в вышеупомянутый законодательный акт не вносились. Поэтому в июне 2026 года для УБД остаются в силе все социальные гарантии, которые действовали ранее.

Льготы на коммуналку

Участники боевых действий пользуются 75% скидки по оплате:

услуг по управлению, содержанию многоквартирного дома и придомовой территории (квартплаты);

услуг по газо-, водо- и электроснабжению, а также других коммунальных сервисов;

стоимости топлива для тех домохозяйств, проживающих в домах без центрального отопления.

Защитникам, которые получили инвалидность, предоставляется 100% скидки. Коммунальные льготы действуют как для УБД, так и для членов их семей, проживающих вместе с ними, независимо от формы собственности или типа жилья.

Читайте также:

Медицинские льготы

В частности это:

бесплатное получение по рецептам врачей медикаментов и медицинских изделий;

право на первоочередное и бесплатное зубопротезирование (кроме протезов из драгоценных металлов);

доступ к бесплатным санаторно-курортным путевкам или выплату компенсации их стоимости;

возможность и в дальнейшем обслуживаться в медучреждениях, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы, независимо от времени выхода на пенсию или смены работы;

ежегодное прохождение комплексного медицинского осмотра и диспансеризации с привлечением специалистов необходимых профилей;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях всех типов.

Транспортные льготы

УБД могут бесплатно пользоваться такими видами транспорта:

городским пассажирским транспортом независимо от его вида;

автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;

пригородными поездами и водным транспортом;

автобусами пригородного, междугородного, внутрирайонного и межобластного сообщения — без привязки к расстоянию поездки или месту жительства.

Отдельно для участников боевых действий действует льгота на дальние поездки. Они могут один раз в два года бесплатно совершить путешествие железнодорожным, водным, авиационным или междугородним автомобильным транспортом в двух направлениях. Альтернативный вариант — воспользоваться такой поездкой ежегодно, но уже со скидкой 50%.

Льготы на получение образования

Военнослужащие со статусом УБД и их дети могут воспользоваться различными формами государственной поддержки в сфере образования:

оплата обучения за счет государственного или местных бюджетов (полностью или частично);

долгосрочные кредиты на образование на льготных условиях;

получение социальных стипендий;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатное проживание в студенческих общежитиях.

Украинские ветераны также имеют приоритет при поступлении в зарубежные учреждения профессионального предвысшего и высшего образования.

К тому же участники боевых действий освобождаются от уплаты ЕСВ, имеют право на первоочередное трудоустройство и дополнительные отпуска.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как военным будут начислять боевые за май. Размер выплат будет зависеть от места прохождения службы, сложности поставленных задач, участия в боевых действиях и других условий. Кроме того, некоторые бойцы получат накопительную доплату 70 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE писали, что для УБД хотят ввести еще одну льготу. На правительственном портале появилась соответствующая петиция. Инициатива касается как жилой, так и нежилой недвижимости.