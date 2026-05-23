Пільги для УБД: які соцгарантії надаватимуть у червні 2026 року

Статус учасника бойових дій надає військовослужбовцям та їхнім родинам право на широкий спектр соціальних гарантій від держави. Зокрема це транспортні, комунальні, медичні пільги тощо.

Новини.LIVE розповідають, який соціальний пакет буде доступним для УБД у червні 2026 року.

Хто має право на пільги

Це питання регулює закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Згідно з документом, військовослужбовцям, яким надано статус УБД, а також членам їхніх родин держава надає понад два десятки різних пільг. Наразі зміни у вищезгаданий законодавчий акт не вносилися. Тож у червні 2026 року для УБД залишаються чинними усі соціальні гарантії, які діяли раніше.

Пільги на комуналку

Учасники бойових дій користуються 75% знижки з оплати:

послуг з управління, утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території (квартплати);

послуг із газо-, водо- та електропостачання, а також інших комунальних сервісів;

вартості палива для тих домогосподарств, що проживають у будинках без центрального опалення.

Захисникам, які отримали інвалідність, надається 100% знижки. Комунальні пільги діють як для УБД, так і для членів їхніх сімей, що проживають разом із ними, незалежно від форми власності чи типу житла.

Медичні пільги

Зокрема це:

безоплатне отримання за рецептами лікарів медикаментів і медичних виробів;

право на першочергове та безплатне зубопротезування (окрім протезів із дорогоцінних металів);

доступ до безплатних санаторно-курортних путівок або виплату компенсації їхньої вартості;

можливість і надалі обслуговуватися у медзакладах, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи, незалежно від часу виходу на пенсію чи зміни роботи;

щорічне проходження комплексного медичного огляду та диспансеризації з залученням фахівців необхідних профілів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних установах усіх типів.

Транспортні пільги

УБД можуть безоплатно користуватися такими видами транспорту:

міським пасажирським транспортом незалежно від його виду;

автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості;

приміськими потягами та водним транспортом;

автобусами приміського, міжміського, внутрішньорайонного та міжобласного сполучення — без прив’язки до відстані поїздки чи місця проживання.

Окремо для учасників бойових дій діє пільга на далекі поїздки. Вони можуть один раз на два роки безоплатно здійснити подорож залізничним, водним, авіаційним або міжміським автомобільним транспортом у двох напрямках. Альтернативний варіант — скористатися такою поїздкою щороку, але вже зі знижкою 50%.

Пільги на здобуття освіти

Військовослужбовці зі статусом УБД та їхні діти можуть скористатися різними формами державної підтримки у сфері освіти:

оплата навчання коштом державного або місцевих бюджетів (повністю чи частково);

довгострокові кредити на освіту на пільгових умовах;

отримання соціальних стипендій;

безплатне забезпечення підручниками;

безоплатне проживання у студентських гуртожитках.

Українські ветерани також мають пріоритет при вступі до закордонних закладів фахової передвищої та вищої освіти.

До того ж учасники бойових дій звільняються від сплати ЄСВ, мають право на першочергове працевлаштування та додаткові відпустки.

