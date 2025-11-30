Льгота на водоснабжение — кто может получить скидку на воду в 2025 году

Деньги, квитанция и смартфон. Фото: Новини.LIVE

В Украине установлены социальные нормативы, по которым населению могут предоставить льготы на оплату водоснабжения и водоотведения. Льготные нормы — это ограничения на объемы потребления воды для централизованного снабжения и водоотведения.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Льготы на водоснабжение

Как отмечается, льготные нормы на оплату услуг по водоснабжению и водоотводу установил Кабмин Украины в 2014 году в постановлении "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания". Итак, льготные нормы на оплату услуг по водоснабжению и водоотводу на отопительный сезон 2025/2026 являются следующими:

на централизованное снабжение холодной воды — 2 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц;

на централизованное снабжение холодной воды, если отсутствует горячая вода (например, из-за перерыва в поставке более 14 дней) — 3,6 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц;

на централизованное водоотведение — 3,6 куб. метра на одного человека в месяц;

если отсутствует централизованное водоотведение (но есть централизованное водоснабжение и выгребная яма) для вывоза жидких нечистот — 3,6 куб. метра на одного человека в месяц;

в случае отсутствия централизованного водоотвода (при отсутствии централизованного водоснабжения и при наличии выгребных ям) для вывоза жидких нечистот — 0,76 куб. метра на одного человека в месяц. На централизованное снабжение горячей водой — 1,6 куб. метра горячей воды на одного человека в месяц.

О чем еще стоит знать

Напомним, что иногда для получения льгот гражданам нужно получить один важный документ. Это Акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места жительства человека, который является претендентом на льготы. Чтобы получить его, нужно обращаться в ПФУ.

Полномочия писать Акт обследования есть у должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины или военной администрации. Другие люди, среди которых представители объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), не могут составлять такой документ.

Ранее мы рассказывали о социальных нормативах жилья, по которым население может получить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эти нормы прописаны на законодательном уровне. Узнавайте также, как в 2025 году изменились требования для назначения жилищных субсидий.