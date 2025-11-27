Льготы на оплату коммунальных услуг — в ПФУ напомнили соцнормы жилья для выплаты помощи

Льготы на коммуналку — какую площадь жилья берут для расчета
В Украине существует ряд социальных нормативов жилья, по которым населению предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Поэтому помощь начисляется именно на определенную площадь жилья.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
На какое жилье дают льготы на оплату ЖКУ
Социальные ограничения жилья и нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом прописаны в постановлении Кабмина Украины "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".
- Оплата жилищной услуги — услуги по управлению/расходов на управление многоквартирным домом — 21 кв. метр общей площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. Например: льгота начисляется на трех человек. Социальная норма жилья на семью: 21+21+21+10,5 = 73,5 кв. метра.
- Оплата коммунальной услуги — услуги по поставке тепловой энергии, электроэнергии, газа для отопления жилья — 21 кв. метр отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. Для семей ветеранов войны, жертв нацистских преследований, состоящих только из нетрудоспособных лиц, в случае использования природного газа для индивидуального отопления указанная норма составляет 42 кв. метра отапливаемой площади на одно лицо, имеющее право на скидку платы, и дополнительно 21 кв. метр на семью.
Доходы для назначения субсидий на зиму
Когда определяется размер жилищной субсидии, то специалисты изучают среднемесячный общий доход домохозяйства. Правительственное постановление №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной соцпомощи" определяет, что общая сумма может состоять из различных доходов, отмечали ранее в ПФУ.
Окончательную сумму определят после учета:
- зарплаты/денежного обеспечения военнослужащих;
- пенсионных выплат;
- стипендии, кроме социальной для детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки;
- соцпомощи;
- пособия по безработице, других страховых выплат;
- денежных переводов из-за границы;
- дивидендов, полученных от ценных бумаг.
Также на размер субсидии может влиять доход от аренды земли или реализации имущества.
Ранее мы рассказывали, что субсидии на отопительный сезон населению назначают с октября. ПФУ автоматически продлил начисление помощи людям, которым уже выплачивались деньги, а также получателям, которым в летний период назначили "нулевую субсидию". Также мы писали, что некоторых пенсионеров освобождают от обязанности платить за потребленные коммунальные услуги. Известно, кто именно может получить такую льготу.
