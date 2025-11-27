Льготы на оплату коммунальных услуг — в ПФУ напомнили соцнормы жилья для выплаты помощи

Человек держит в руках квитанцию на коммуналку, деньги и смартфон. Фото: Новини.LIVE

В Украине существует ряд социальных нормативов жилья, по которым населению предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Поэтому помощь начисляется именно на определенную площадь жилья.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

На какое жилье дают льготы на оплату ЖКУ

Социальные ограничения жилья и нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом прописаны в постановлении Кабмина Украины "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

Оплата жилищной услуги — услуги по управлению/расходов на управление многоквартирным домом — 21 кв. метр общей площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. Например: льгота начисляется на трех человек. Социальная норма жилья на семью: 21+21+21+10,5 = 73,5 кв. метра. Оплата коммунальной услуги — услуги по поставке тепловой энергии, электроэнергии, газа для отопления жилья — 21 кв. метр отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. Для семей ветеранов войны, жертв нацистских преследований, состоящих только из нетрудоспособных лиц, в случае использования природного газа для индивидуального отопления указанная норма составляет 42 кв. метра отапливаемой площади на одно лицо, имеющее право на скидку платы, и дополнительно 21 кв. метр на семью.

Доходы для назначения субсидий на зиму

Когда определяется размер жилищной субсидии, то специалисты изучают среднемесячный общий доход домохозяйства. Правительственное постановление №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной соцпомощи" определяет, что общая сумма может состоять из различных доходов, отмечали ранее в ПФУ.

Окончательную сумму определят после учета:

зарплаты/денежного обеспечения военнослужащих;

пенсионных выплат;

стипендии, кроме социальной для детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки;

соцпомощи;

пособия по безработице, других страховых выплат;

денежных переводов из-за границы;

дивидендов, полученных от ценных бумаг.

Также на размер субсидии может влиять доход от аренды земли или реализации имущества.

Также на размер субсидии может влиять доход от аренды земли или реализации имущества.