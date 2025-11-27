Видео
Видео

Льготы на коммуналку — какую площадь жилья берут для расчета

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 08:45
обновлено: 08:21
Льготы на оплату коммунальных услуг — в ПФУ напомнили соцнормы жилья для выплаты помощи
Человек держит в руках квитанцию на коммуналку, деньги и смартфон. Фото: Новини.LIVE

В Украине существует ряд социальных нормативов жилья, по которым населению предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Поэтому помощь начисляется именно на определенную площадь жилья.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Читайте также:

На какое жилье дают льготы на оплату ЖКУ

Социальные ограничения жилья и нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом прописаны в постановлении Кабмина Украины "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

  1. Оплата жилищной услуги — услуги по управлению/расходов на управление многоквартирным домом — 21 кв. метр общей площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. Например: льгота начисляется на трех человек. Социальная норма жилья на семью: 21+21+21+10,5 = 73,5 кв. метра.
  2. Оплата коммунальной услуги — услуги по поставке тепловой энергии, электроэнергии, газа для отопления жилья — 21 кв. метр отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. Для семей ветеранов войны, жертв нацистских преследований, состоящих только из нетрудоспособных лиц, в случае использования природного газа для индивидуального отопления указанная норма составляет 42 кв. метра отапливаемой площади на одно лицо, имеющее право на скидку платы, и дополнительно 21 кв. метр на семью.

Доходы для назначения субсидий на зиму

Когда определяется размер жилищной субсидии, то специалисты изучают среднемесячный общий доход домохозяйства. Правительственное постановление №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной соцпомощи" определяет, что общая сумма может состоять из различных доходов, отмечали ранее в ПФУ.

Окончательную сумму определят после учета:

  • зарплаты/денежного обеспечения военнослужащих;
  • пенсионных выплат;
  • стипендии, кроме социальной для детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки;
  • соцпомощи;
  • пособия по безработице, других страховых выплат;
  • денежных переводов из-за границы;
  • дивидендов, полученных от ценных бумаг.

Также на размер субсидии может влиять доход от аренды земли или реализации имущества.

Ранее мы рассказывали, что субсидии на отопительный сезон населению назначают с октября. ПФУ автоматически продлил начисление помощи людям, которым уже выплачивались деньги, а также получателям, которым в летний период назначили "нулевую субсидию". Также мы писали, что некоторых пенсионеров освобождают от обязанности платить за потребленные коммунальные услуги. Известно, кто именно может получить такую льготу.

коммунальные услуги субсидии финансовая помощь льготы Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
