Пільги на комуналку — без якого документа можуть не призначити

Пільги на комуналку — без якого документа можуть не призначити

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 08:45
Акт обстеження матеріально-побутових умов — у ПФУ пояснили, чому цей документ важливий
Людина підписує документ. Фото: УНІАН

В Україні деяким громадянам, щоб здобути право на призначення пільг, а також потрапити до Реєстру осіб, які мають право на пільги, знадобиться один важливий документ. Йдеться про Акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства або фактичного місця проживання особи, яка є претендентом на пільги.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як отримати цю довідку. 



Навіщо потрібен Акт обстеження матеріально-побутових умов

Цей документ знадобиться у разі:

  • призначення житлової субсидії;
  • включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги; 
  • надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг: коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих осіб є меншою, ніж кількість, зареєстрованих та/або задекларованих осіб/якщо в житловому приміщенні є різні особові рахунки/підтвердження, що житло не здається в оренду/якщо житло обігрівається побутовими електроприладами;
  • призначення щомісячної грошової допомоги людям, які доглядають за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу; 
  • призначення допомоги на дітей одиноким матерям;
  • призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. 

Акт обстеження складає посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади або військової адміністрації. Інші люди, серед яких представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), не можуть писати такий Акт.

Як отримати Акт обстеження матеріально-побутових умов

Процедура складання Акту є наступною:

  • громадянин звертається із заявою до ПФУ;
  • орган ПФУ надсилає звернення до виконавчого органу територіальної громади або військової адміністрації; 
  • посадова особа з виконавчого органу складає Акт обстеження та передає його органам Пенсійного фонду.

Раніше ми розповідали, що людей, які мають великий трудовий стаж, забезпечують у 2025 році додатковою підтримкою: медичною допомогою, знижками на транспорт та житловими пільгами. Дізнавайтесь також, кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
