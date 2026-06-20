Бесплатные услуги в больницах: за что не имеют права брать деньги

Врач разговаривает с пациентом, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Некоторые украинцы, возможно, не знают, что при госпитализации в больницу большинство обследований, анализов и медицинских услуг предоставляются бесплатно. За них платит государство в рамках Программы медицинских гарантий. С начала года такими льготами в стационарах уже воспользовались более 1,48 миллиона пациентов.

За что не нужно платить и куда обращаться в случае вымогательства денег, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Что предоставляется бесплатно

Когда человек попадает в стационар, врач проводит осмотр, назначает обследования и определяет дальнейшее лечение. Все необходимые анализы и исследования входят в пакет "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций" и оплачиваются государством.

В частности, бесплатными должны быть:

общий и биохимический анализы крови;

анализ мочи;

определение группы крови и резус-фактора;

анализы на глюкозу, холестерин и свертываемость крови;

тестирование на ВИЧ, гепатиты, сифилис, грипп и COVID-19;

бактериологические исследования и другие анализы по медицинским показаниям.

Также пациенты имеют право на бесплатные инструментальные обследования:

электрокардиография;

ультразвуковые исследования;

эндоскопические обследования;

рентген;

компьютерная томография;

магнитно-резонансная томография по медицинским показаниям.

Что еще входит в стационарное лечение

Во время пребывания в стационаре пациент имеет право на:

круглосуточный уход врачей и медсестер;

необходимые лекарства и медицинские материалы;

консультации узких специалистов;

обезболивание на всех этапах лечения;

кислородную поддержку;

интенсивную терапию в случае угрозы жизни;

реабилитацию в остром периоде;

питание во время пребывания в больнице.

Как воспользоваться бесплатным лечением

Услуга доступна по направлению семейного врача, терапевта, педиатра или лечащего врача. Также бесплатная помощь гарантируется, если пациента доставила бригада скорой помощи, его перевели из другого больницы или если он обратился в приемное отделение самостоятельно в неотложном состоянии.

В настоящее время такие услуги предоставляют 804 медицинских учреждения по всей Украине. С начала года НСЗУ уже выплатила за этот пакет более 12,8 млрд гривен.

Что делать, если требуют деньги

В НСЗУ отмечают, что если пациента заставляют платить за обследование, лекарства или лечение, которые входят в Программу медицинских гарантий, следует обратиться в контакт-центр по номеру 16-77 или подать жалобу через официальный сайт службы.

Проверить, какие больницы предоставляют бесплатную стационарную помощь, можно через электронную карту медицинских учреждений НСЗУ.

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