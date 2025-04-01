Квоты на импорт агропродукции из Украины — какие правила хотят изменить в Евросоюзе

Тракторы в поле. Фото: УНИАН

Европейский Союз решил ограничить квоты на импорт аграрной продукции из Украины. Новые условия введут летом 2025 года.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

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Что известно

Как пояснил журналистам комиссар по сельскому хозяйству ЕС Кристоф Хансен, торговое соглашение между украинским правительством и Брюсселем, по которому товары из Украины не попадали под пошлины при ввозе на европейский рынок, завершится 5 июня. Сейчас в Евросоюзе пытаются "подготовить новое соглашение" для торговли с Украиной.

"Должны все быстро обсудить. Европейский Союз готов к переговорам, и это должно произойти в течение ближайших недель", — сказал он.

Хансен отметил, что страны ЕС не хотят продлевать действующее соглашение, поскольку нынешние условия торговли с Украиной спровоцировали серьезные проблемы, особенно в некоторых европейских странах. В прошлом году правительство ЕС частично ограничило беспошлинный ввоз некоторых видов агропродукции из Украины. Теперь организация и украинские власти ЕС должны заключить новое соглашение о дальнейших условиях торговли.

Отметим, что тарифные послабления для украинской агропродукции Евросоюз ввел в 2022, сразу после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Таким образом европейцы хотели поддержать агропромышленность страны, однако это решение не понравилось некоторым европейским фермерам. Они жаловались на нечестную конкуренцию и устраивали масштабные акции протеста.

Ранее мы рассказывали о посевной кампании в Украине в 2025 году. Известно, каким культурам аграрии будут уделять большее внимание и почему.

Также мы писали об экспорте зерновых культур в этом году. Так, по данным Минагро, в марте аграрии отгрузили более 3 млн продукции.