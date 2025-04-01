Квоты на импорт агропродукции из Украины — какие правила хотят изменить в Евросоюзе

Квоты на импорт возвращаются — как Украина будет торговать с ЕС
Европейский Союз решил ограничить квоты на импорт аграрной продукции из Украины. Новые условия введут летом 2025 года.
Об этом пишет немецкое издание Bild.
Что известно
Как пояснил журналистам комиссар по сельскому хозяйству ЕС Кристоф Хансен, торговое соглашение между украинским правительством и Брюсселем, по которому товары из Украины не попадали под пошлины при ввозе на европейский рынок, завершится 5 июня. Сейчас в Евросоюзе пытаются "подготовить новое соглашение" для торговли с Украиной.
"Должны все быстро обсудить. Европейский Союз готов к переговорам, и это должно произойти в течение ближайших недель", — сказал он.
Хансен отметил, что страны ЕС не хотят продлевать действующее соглашение, поскольку нынешние условия торговли с Украиной спровоцировали серьезные проблемы, особенно в некоторых европейских странах. В прошлом году правительство ЕС частично ограничило беспошлинный ввоз некоторых видов агропродукции из Украины. Теперь организация и украинские власти ЕС должны заключить новое соглашение о дальнейших условиях торговли.
Отметим, что тарифные послабления для украинской агропродукции Евросоюз ввел в 2022, сразу после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Таким образом европейцы хотели поддержать агропромышленность страны, однако это решение не понравилось некоторым европейским фермерам. Они жаловались на нечестную конкуренцию и устраивали масштабные акции протеста.
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