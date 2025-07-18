Услуги ЖКХ — зачем надо хранить платежки об оплате света, газа и воды

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане должны хранить квитанции об оплате коммунальных счетов за электроэнергию, природный газ и воду в течение длительного времени. Специалисты дали советы, сколько лет нужно хранить платежки об оплате услуг ЖКХ и зачем это необходимо.

Об этом рассказывают юристы на портале "Бесплатная юридическая помощь".

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Сохранение квитанций за оплаченные коммунальные услуги

По словам юристов, подтверждением расчета о потребленных коммунальных услугах являются платежные квитанции, независимо от того, каким способом оплачена услуга. Для того, чтобы платежка по оплате услуг имела юридическую силу, там должна быть исчерпывающая информация о показателях счетчиков и суммах к оплате. Эта информация может помочь в подтверждении платежей в ситуациях, если с поставщиками будут возникать споры.

Хранение квитанций необходимо на случай:

сбоев в системе, где хранятся данные, в результате чего сведения могут потеряться, а затем восстановиться некорректно или не в полном объеме;

путаницы в платежах из-за изменения тарифов на услуги или в силу других обстоятельств;

из-за сделанных ошибок/недобросовестности работников.

Такие ситуации могут привести к появлению споров между потребителями и поставщиками, что может завершиться судебным разбирательством. Именно на такие случаи понадобятся документальные свидетельства как доказательства оплаты услуг.

Сроки хранения квитанций

По данным юристов, ни в одном нормативном акте нет четкого требования о продолжительности хранения платежек по оплате жилищно-коммунальных услуг. В таких случаях ссылаются просто на требования законодательства относительно сроков давности исковых заявлений. Согласно ему, исковая давность исчерпывается через три года после появления спорной ситуации.

Соответствующий закон не делает преград для принятия иска судом, однако этот факт в 100% случаев будет принят в пользу потребителей услуг.

По словам специалистов, иногда поставщики прибегают к разнообразным уловкам для расширения сроков исковой давности. В связи с этим опытные юристы рекомендуют гражданам хранить платежки по меньшей мере пять лет.

При этом квитанции онлайн-платежей также надо хранить в электронном формате. Однако предостерегают, что напечатанные квитанции, где нет настоящих печатей организаций могут быть не приняты в качестве доказательства. Учитывая это, стоит просить работников банка, через который осуществлялся платеж, предоставить полноценную квитанцию, где будет содержаться печать и указана дата.

Как правило, в электронных архивах финучреждений хранятся все платежи, сделанные клиентом. Граждане имеют право делать запросы на предоставление детальных выписок за срок в несколько месяцев или лет.

Ранее мы писали, что граждане могут требовать перерасчета стоимости коммунальных услуг. Обращаться о соответствующей процедуре можно в случаях получения некачественных услуг.

Также мы рассказывали, что в этом году некоторые клиенты должны будут заплатить за сервис по техобслуживанию. Оплата должна быть осуществлена владельцами квартир и домовладений, подключенных к газу.