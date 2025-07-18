Послуги ЖКГ — навіщо треба зберігати платіжки про сплату світла, газу та води

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські споживачі мають зберігати квитанції про оплату комунальних рахунків за електроенергію, природний газ та воду протягом тривалого часу. Фахівці дали поради, скільки років потрібно зберігати платіжки про оплату послуг ЖКГ і навіщо це необхідно.

Про це розповідають юристи на порталі "Безплатна правнича допомога".

Реклама

Читайте також:

Збереження квитанцій за сплачені комунальні послуги

За словами юристів, підтвердженням розрахунку про спожиті комунальні послуги є платіжні квитанції, незалежно від того, яким способом оплачено послугу. Для того, щоб платіжка щодо сплати послуг мала юридичну силу, там має бути вичерпна інформація щодо показників лічильників та сум до сплати. Ця інформація може допомогти у підтвердженні платежів в ситуаціях, якщо з постачальниками виникатимуть спори.

Зберігання квитанцій необхідне на випадок:

збоїв у системі, де зберігаються дані, у результаті чого відомості можуть загубитися, а потім відновитися некоректно чи не в повному обсязі;

плутанини в платежах через зміну тарифів на послуги чи через інші обставини;

через зроблені помилки/несумлінність працівників.

Такі ситуації можуть призвести до появи спорів між споживачами та постачальниками, що може завершитися судовим розглядом. Саме на такі випадки знадобляться документальні свідчення як докази оплати послуг.

Терміни збереження квитанцій

За даними юристів, у жодному нормативному акті немає чіткої вимоги щодо тривалості збереження платіжок щодо оплати житлово-комунальних послуг. У таких випадках посилаються просто на вимоги законодавства щодо термінів давності позовних заяв. Відповідно до нього, позовна давність вичерпується через три роки після появи спірної ситуації.

Відповідний закон не становить перепон для прийняття позову судом, проте цей факт у 100% випадків буде ухвалений на користь споживачів послуг.

За словами фахівців, іноді постачальники вдаються до різноманітних хитрощів для розширення термінів позовної давності. У зв'язку з цим досвідчені юристи рекомендують громадянам зберігати платіжки щонайменше п'ять років.

При цьому квитанції онлайн-платежів також треба зберігати в електронному форматі. Проте застерігають, що надруковані квитанції, де немає справжніх печаток організацій можуть бути не прийняті як доказ. З огляду на це, варто просити працівників банку, через який здійснювався платіж, надати повноцінну квитанцію, де буде міститися печатка та вказана дата.

Як правило, в електронних архівах фінустанов зберігаються всі платежі, зроблені клієнтом. Громадяни мають право робити запити на надання детальних виписок за термін у кілька місяців чи років.

Раніше ми писали, що громадяни можуть вимагати перерахунку вартості комунальних послуг. Звертатися за відповідною процедурою можна у випадках отримання неякісних послуг.

Також ми розповідали, що цьогоріч деякі клієнти повинні будуть заплатити за сервіс із техобслуговування. Оплата має бути здійснена власниками квартир та домоволодінь, підключених до газу.