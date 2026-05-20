В Польше изменили правила для краткосрочной аренды жилья: кому светит штраф до 50 000 злотых

Люди на улицах Вроцлава, ключи от квартиры, злотые. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В Европейском Союзе, в частности в Польше, с 20 мая заработали новые требования по краткосрочной аренде жилья (STR). Изменения предусматривают обязательную регистрацию деятельности владельцев квартир, которые сдают жилье посуточно или на короткий срок. За игнорирование требования грозит штраф до 50 000 злотых.

Об этом сообщило издание InPoland, передают Новини.LIVE.

Почему в ЕС ужесточают контроль за арендой жилья

Новые требования направлены на более жесткий надзор за рынком краткосрочной аренды, который стремительно рос в последние годы благодаря популярности сервисов вроде Airbnb и Booking.com.

В ЕС объясняют, что новое регулирование необходимо для вывода части рынка из тени, повышения прозрачности в сфере аренды и усиления контроля за уплатой налогов и соблюдением жилищных правил. В то же время в Польше пока не приняли отдельное законодательство, которое бы в полной мере ввело европейские нормы.

Кого могут коснуться новые санкции

В польском правительстве уже отмечали, что из-за отсутствия необходимых механизмов возможность применения штрафов пока остается ограниченной.

Читайте также:

Однако специалисты отмечают, что после утверждения соответствующих норм владельцам жилья придется работать по новым правилам. В частности, речь идет об обязательной идентификации квартир, сдаваемых посуточно, а также передачу информации между платформами для бронирования и государственными структурами.

Кроме того, в Польше все чаще фиксируют споры между жителями многоквартирных домов и владельцами квартир, которые сдают туристам на короткий срок. Люди жалуются на шум, постоянную смену арендаторов и повреждение общего имущества. Из-за этого отдельные жилищные кооперативы и застройщики уже пытаются вводить ограничения или полный запрет посуточной аренды в своих комплексах.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинцам станет сложнее получить польский паспорт. Соседняя страна изменила условия получения гражданства для иностранцев. К тому же в Польше могут пересмотреть срок минимального проживания.

Также Новини.LIVE писали, сколько наличных можно хранить дома в Польше. Местное законодательство в целом не предусматривает ограничений в этом вопросе. Однако большие суммы могут вызвать проблемы с налоговой.