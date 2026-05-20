У Польщі змінили правила для короткострокової оренди житла: кому світить штраф до 50 000 злотих

В Європейському Союзі, зокрема у Польщі, з 20 травня запрацювали нові вимоги щодо короткострокової оренди житла (STR). Зміни передбачають обов’язкову реєстрацію діяльності власників квартир, які здають житло подобово або на короткий термін. За ігнорування вимоги загрожує штраф до 50 000 злотих.

Чому в ЄС посилюють контроль за орендою житла

Нові вимоги спрямовані на жорсткіший нагляд за ринком короткострокової оренди, який стрімко зростав останніми роками завдяки популярності сервісів на кшталт Airbnb та Booking.com.

У ЄС пояснюють, що нове регулювання необхідне для виведення частини ринку з тіні, підвищення прозорості у сфері оренди та посилення контролю за сплатою податків і дотриманням житлових правил. Водночас у Польщі поки не ухвалили окреме законодавство, яке б повною мірою запровадило європейські норми.

Кого можуть торкнутися нові санкції

У польському уряді вже зазначали, що через відсутність необхідних механізмів можливість застосування штрафів наразі залишається обмеженою.

Однак фахівці наголошують, що після затвердження відповідних норм власникам житла доведеться працювати за новими правилами. Зокрема, йдеться про обов’язкову ідентифікацію квартир, що здаються подобово, а також передачу інформації між платформами для бронювання та державними структурами.

Крім того, у Польщі дедалі частіше фіксують суперечки між мешканцями багатоквартирних будинків і власниками помешкань, які здають туристам на короткий термін. Люди нарікають на шум, постійну зміну орендарів і пошкодження спільного майна. Через це окремі житлові кооперативи та забудовники вже намагаються вводити обмеження або повну заборону подобової оренди у своїх комплексах.

