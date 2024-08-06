Сколько стоит иностранная валюта в Украине 6 августа

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во вторник, 6 августа, в финансовых учреждениях и обменниках несколько вырос курс евро. А вот стоимость американского доллара остается почти неизменной.

Об этом сообщают Нацбанк и ряд мониторинговых сайтов.

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Курс доллара в Украине на сегодня

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 41,1966 грн.

По данным сайта Kurs, курс доллара в банках составляет 41 033 грн. В Минфине сообщили, что в обменниках доллар можно купить за 41,1 грн, а продать — за 41,55 грн.

Скриншот сайта kurs.com.ua

Курс евро в Украине на сегодня

Официальный курс евро в Украине составляет сегодня 45,1474 грн. В банках евро стоит 44,695 грн, в обменниках — 44,6000 грн за покупку и 45,3000 грн за продажу.

Скриншот сайта kurs.com

Курс злотого в Украине сегодня

Злотый официально стоит 10,4778 грн. В банках его стоимость составляет 10,121 грн, а в обменниках — 10,3000 грн за покупку и 10,5900 за продажу.

Скриншот сайта kurs.com.ua

Курс других валют

Официальный курс фунта стерлингов сегодня составляет 52,5710 грн, курс в банках — 51,723 грн, курс в обменниках — 52,0250 грн за покупки и 53,3000 грн за продажу.

Официальный курс швейцарского франка составляет 48,5437 грн, курс в банках 46,600 грн, а в обменниках — 46,6000 за покупку и 47,9000 за продажу.

Официальный курс канадского доллара составляет 29,7416 грн, курс в банках — 28,817 грн, а курс в обменниках — 29,0300 грн за покупку и 29,7500 грн за продажу.

Прогноз по рынку валют

Отметим, с начала июля официальный курс доллара в Украине, устанавливаемый Национальным банком, начал стремительно расти. Пикового значения валюта достигла 22 июля, когда стоила 41,49 грн. За июль курс доллара вырос на 49 копеек (2,1%) и достиг уровня 41,02 грн за доллар.

Пока эксперты не ожидают стремительного роста курса доллара, хотя и отмечают, что определенные колебания стоимости иностранной валюты все же могут произойти. Также они отмечают, что к показателям, зафиксированным в начале года (38 грн за доллар), курс уже вряд ли вернется.