Скільки коштує іноземна валюта в Україні 6 серпня

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вівторок, 6 серпня, у фінансових установах і обмінниках дещо зріс курс євро. А от вартість американського долара залишається майже незмінною.

Про це повідомляють Нацбанк і низка моніторингових сайтів.

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Курс долара в Україні на сьогодні

Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 41,1966 грн.

За даними сайту Kurs, курс долара в банках становить 41,033 грн. У Мінфіні повідомили, що в обмінниках долар можна купити за 41,1 грн, а продати — за 41,55 грн.

Скриншот сайту kurs.com.ua

Курс євро в Україні на сьогодні

Офіційний курс євро в Україні сьогодні становить 45,1474 грн. У банках євро коштує 44,695 грн, в обмінниках — 44,6000 грн за купівлю та 45,3000 грн за продаж.

Скриншот сайту kurs.com.ua

Курс злотого в Україні сьогодні

Злотий офіційно коштує 10,4778 грн. У банках його вартість становить 10,121 грн, а в обмінниках — 10,3000 грн за купівлю та 10,5900 за продаж.

Скриншот сайту kurs.com.ua

Курс інших валют

Офіційний курс фунта стерлінгів сьогодні становить 52,5710 грн, курс у банках — 51,723 грн, курс в обмінниках — 52,0250 грн за купівлі та 53,3000 грн за продаж.

Офіційний курс швейцарського франка становить 48,5437 грн, курс у банках 46,600 грн, а в обмінниках — 46,6000 за купівлю та 47,9000 за продаж.

Офіційний курс канадського долара становить 29,7416 грн, курс у банках — 28,817 грн, а курс в обмінниках — 29,0300 грн за купівлю та 29,7500 грн за продаж.

Прогноз щодо ринку валют

Зазначимо, від початку липня офіційний курс долара в Україні, який встановлює Національний банк, почав стрімко зростати. Пікового значення валюта сягнула 22 липня, коли коштувала 41,49 грн. За липень курс долара зріс на 49 копійок (2,1%) і досяг рівня 41,02 грн за долар.

Наразі експерти не очікують стрімкого зростання курсу долара, хоча і зазначають, що певні коливання вартості іноземної валюти все ж можуть відбутися. Також вони відзначають, що до показників, що були зафіксовані на початку року (38 грн за долар) курс вже навряд чи повернеться.