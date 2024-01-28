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Курс валют — что будет влиять на доллар в феврале

28 января 2024 16:37
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Курс доллара в февраль — какие изменения ожидают валютный рынок Украины
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В феврале 2024 года ситуация на валютном рынке по всем признакам будет оставаться стабильной и практически неизменной по сравнению со второй половиной января. Тогда рынок возобновился после постепенного и достаточно продолжительного подъема курса доллара.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

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Что будет влиять на курс валют в феврале

По словам эксперта, на рынок будут влиять ряд экономических и военных факторов, от которых и будут зависеть курсовые изменения. В частности, он отделил реализацию стратегии НБУ "управляемой гибкости" вместе с минимизацией межкурсовой разницы, которая будет влиять на рынок в феврале.

"Этот фактор можно считать или самым главным, или же системным. Ведь политика НБУ на дальнейшую либерализацию рынка не изменилась: с одной стороны будет продолжаться "ласковое" вмешательство на межбанк путем валютных интервенций, объем которых может зависеть от уровня спроса", — сказал Тарас Лесовой.

По его мнению, НБУ по-прежнему будет держать руку на пульсе спроса, пытаясь достичь равновесия.

Банкир также добавил, что на рынок валют будет косвенно влиять еще и фактор войны. Это и ситуация на фронте, преодоление последствий войны, предотвращение новых актов агрессии, а также устойчивость общества к новым вызовам.

"В целом валютный рынок будет находиться в состоянии "ожидаемой прогнозируемости": текущие колебания курсов валют не должны быть заоблачными или сенсационными. Частые изменения курсов станут логичным следствием пути к окончательной либерализации рынка. Однако вполне возможно, что на рынок повлияет до сих пор неучтенный и неожиданный фактор ( -ки), который может актуализироваться именно в феврале", — констатировал начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Каким будет курс доллара и евро в феврале

Эсперт уверен, что как и в последние 2-3 месяца курсовые показатели на наличном рынке будут формироваться с учетом межбанка. Ожидается, что отрыв наличных курсов межбанка не превысит 0,5 грн.

"Учитывая такую карту валютного рынка, курсовые коридоры в феврале будут такими: на межбанке они будут в пределах 37-39 грн/доллар и 40,5-42,5 грн/евро, а на наличном рынке — 37,5-39 ,5 грн/доллар и 40-43 грн/евро. Другими словами, общая ситуация станет логичным продлением второй половины января", — ожидает Тарас Лесовой.

Напомним, что Национальный банк Украины обнародовал обновленный макропрогноз на период 2024-2026 гг. В нем говорится о росте ВВП, снижении темпов инфляции и курсовой устойчивости.

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