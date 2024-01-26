Курс валют на 27 січня — на ринку чергові коливання

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в Україні продовжує зростати. Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс іноземних валют на кілька копійок вище, аналогічно вчинили обмінні пункти та банки.

Про це йдеться на порталі Нацбанку.

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За інформацією НБУ, на наступний банківський день встановлені такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 37,78 грн (+0,20);

євро — 41,05 грн (+0,13);

злотий — 9,37 грн (+0,02).

Курс валют у банках

Як повідомляє сайт Kurs, готівковий ринок також нестабільний і валюта знову підскочила у вартості. Долар підвищився до 37,69 гривні (+0,12) під час купівлі та до 38,30 грн (+0,12) — під час продажу. Євро коштує дорожче у купівлі — 40,94 грн (+0,01), у продажу — 41,90 грн (+0,07).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як свідчить інформація з моніторингового сайту Minfin, в обмінниках теж зросли ціни на іноземну валюту. Долар додав у вартості до 38,25 грн (+0,05), у продажу — до 38,37 грн (0,07). Євровалюта коштує під час купівлі 41,72 грн (+0,07), під час продажу — 41,90 грн (+0,05).

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Нагадаємо, Національний банк оприлюднив оновлений макропрогноз на період 2024-2026 рр. У ньому йдеться про зростання ВВП, зниження темпів інфляції та курсову стійкість.