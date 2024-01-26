Курс валют на 27 січня — на ринку чергові коливання

На валютному ринку чергові зміни — курс долара на завтра
Курс долара в Україні продовжує зростати. Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс іноземних валют на кілька копійок вище, аналогічно вчинили обмінні пункти та банки.
Про це йдеться на порталі Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
За інформацією НБУ, на наступний банківський день встановлені такі офіційні курси іноземних валют:
- долар — 37,78 грн (+0,20);
- євро — 41,05 грн (+0,13);
- злотий — 9,37 грн (+0,02).
Курс валют у банках
Як повідомляє сайт Kurs, готівковий ринок також нестабільний і валюта знову підскочила у вартості. Долар підвищився до 37,69 гривні (+0,12) під час купівлі та до 38,30 грн (+0,12) — під час продажу. Євро коштує дорожче у купівлі — 40,94 грн (+0,01), у продажу — 41,90 грн (+0,07).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Як свідчить інформація з моніторингового сайту Minfin, в обмінниках теж зросли ціни на іноземну валюту. Долар додав у вартості до 38,25 грн (+0,05), у продажу — до 38,37 грн (0,07). Євровалюта коштує під час купівлі 41,72 грн (+0,07), під час продажу — 41,90 грн (+0,05).
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Нагадаємо, Національний банк оприлюднив оновлений макропрогноз на період 2024-2026 рр. У ньому йдеться про зростання ВВП, зниження темпів інфляції та курсову стійкість.
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