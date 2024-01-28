Курс долара у лютого — які зміни чекають валютний ринок України

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У лютому 2024 року ситуація на валютному ринку, за всіма ознаками, залишатиметься стабільною і практично незмінною в порівнянні з другою половиною січня. Тоді ринок відновився після поступового і достатньо тривалого підйому курсу долара.

Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

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Що буде впливати на курс валют у лютому

За словами експерта, на ринок впливатиме низка економічних та воєнних чинників, від яких і залежатимуть курсові зміни. Зокрема він відокремив реалізацію стратегії НБУ "керованої гнучкості" разом з мінімізацією міжкурсової різниці, що впливатиме на ринок у лютому.

"Цей чинник можна вважати чи найголовнішим, або ж системним. Адже політика НБУ на подальшу лібералізацію ринку не змінилася: з одного боку триватиме "лагідне" втручання на міжбанк шляхом валютних інтервенцій, обсяг яких може залежати від рівня попиту", — сказавТарас Лєсовий.

На його думку, НБУ, як і раніше, триматиме руку на пульсі попиту, намагаючись досягти рівноваги.

Банкір також додав, що на ринок валют опосередковано впливатиме ще й чинник війни. Це і ситуація на фронті, подолання наслідків війни, запобігання новим актам агресії, а також стійкість суспільства до нових викликів.

"Загалом, валютний ринок перебуватиме в стані "очікуваної прогнозованості": поточні коливання курсів валют не повинні бути захмарними чи сенсаційними. Часті зміни курсів стануть логічним наслідком шляху до остаточної лібералізації ринку. Проте цілком можливо, що на ринок вплине досі неврахований і неочікуваний чинник (-ки), який може актуалізуватися саме в лютому", — констатував начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Яким буде курс долара та євро у лютому

Есперт впевнений, що як і в останні 2-3 місяці курсові показники на готівковому ринку формуватимуться з огляду на міжбанк. Очікується, що відрив готівкових курсів від міжбанку не перевищить 0,5 грн.

"З огляду на таку карту валютного ринку, курсові коридори в лютому будуть такими: на міжбанку вони будуть в межах 37-39 грн/долар та 40,5-42,5 грн/євро, а на готівковому ринку — 37,5-39,5 грн/долар та 40-43 грн/євро. Іншими словами, загальна ситуація стане логічним продовження другої половини січня", — очкує Тарас Лєсовий.

Нагадаємо, що Національний банк України оприлюднив оновлений макропрогноз на період 2024-2026 рр. У ньому йдеться про зростання ВВП, зниження темпів інфляції та курсову стійкість.