НБУ зробив новий прогноз — яка буде інфляція та курс гривні у 2024 році

Будівля Нацбанку. Фото: NBU

Національний банк України (НБУ) оприлюднив оновлений макропрогноз на період 2024-2026 рр. У ньому йдеться про зростання ВВП, зниження темпів інфляції та курсову стійкість.

Про це інформує пресслужба НБУ.

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Зростання ВВП до 4-6% на рік

За даними Нацбанку, у 2024 році ВВП має зрости на 3,6%. Це вдасться в основному завдяки збереженню на високому рівні бюджетних витрат на тлі майбутніх надходжень міжнародної фінансової допомоги. У 2025-2026 роках зростання ВВП має прискоритися до 4–6% на рік.

Також регулятор зауважив, що минулого року економіка поступово відновлювалася завдяки високій адаптивності бізнесу та населення до реалій війни, а також м’якій податковій політиці. Також НБУ покращив оцінки зростання реального ВВП за 2023-й — до 5,7%. Це стало можливим завдяки вищому врожаю пізніх культур і розбудові альтернативних шляхів для експорту.

Інфляція на період 2024-2026 рр.

У НБУ очікують, що зростання темпу цін найближчими місяцями буде в рамках такого діапазону 5% ± 1 в. п, проте із середини року ситуація погіршиться на тлі скорочення ефектів високих минулорічних врожаїв, а також перекладання витрат бізнесу на споживчі ціни. Зростання цін відбудеться під тиском відновлення споживчого попиту з боку українців.

Очікується, що інфляція буде на рівні:

до кінця 2024 року — 8,6%;

у 2025 році — 5,8%;

у 2026 році — 5%.

У НБУ констатують, що торік фіксували стрімке скорочення темпів інфляції (до 5,1% наприкінці року). Це стало можливим завдяки заходам Нацбанку із забезпечення курсової стійкості, що посприяло покращенню курсових та інфляційних очікувань.

Міжнародна підтримка та курс гривні

Регулятор очікує, що золотовалютні резерви триматимуться на високому рівні завдяки подальшій підтримці з боку країн Заходу. Це у підсумку дозволить Національному банку підтримати гривню та забезпечити курсову стійкість.

Зміна курсу гривні за рік. Джерело: НБУ

"Національний банк і надалі забезпечуватиме привабливість гривневих інструментів. Це обмежуватиме попит на валютному ринку та сприятиме виконанню завдання НБУ із забезпечення курсової стійкості, яка дає змогу утримувати під контролем інфляційну динаміку. Крім того, НБУ зберігатиме активну присутність на валютному ринку та згладжуватиме надмірні курсові коливання", — йдеться у повідомленні.

НБУ очікує, що у 2024-му Україна отримає 37 млрд дол. у вигляді кредитів і грантів. Надалі у міру очікуваного зниження безпекових ризиків Україна відновлюватиме самостійне фінансування власних потреб.

Основним припущенням прогнозу, як і раніше, є відчутне зменшення високих безпекових ризиків з 2025 року.

Також варто додати, що Нацбанк залишив стабільну облікову ставку на рівні 15%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 26 січня, на вищому рівні. На готівковому ринку теж оновили ціни на долар, євро та злотий.

Також ми писали, що українські банки на тлі зростання попиту нарощують обсяги ввезення готівкової валюти. Крім цього, Національний банк України (НБУ) фіксує завезення золота на 7-8 млн доларів.