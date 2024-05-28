В Украине 28 мая снова вырос курс евро

Обмен валют. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 28 мая, зафиксирован рост курса евро. Так, отметка достигла почти 44 гривны за один евро.

Об этом сообщает НБУ.

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Так, впервые в истории Украины официальный курс евро почти достиг отметки 44 гривны за штуку.

По состоянию на сегодняшний день по итогам торгов на межбанке, курс евро установлен на уровне 43,97 гривны. В понедельник его стоимость составила 43,75 грн.

Скриншот курса

Напомним, 24 мая курс доллара вырос более чем на 40,1 гривен. В то же время, подорожала и другая иностранная валюта — евро. Его цена составила 43,4910.

Представители же Нацбанка считают, что незначительные колебания курса гривны стали привычной частью рынка. Регулятор предупреждал о развитии событий еще с октября прошлого года, когда перешел к политике контролируемой гибкости.

Также мы писали, что НБУ на прошлой неделе изменил объем продаж американской валюты из международных резервов на межбанковском валютном рынке в сторону повышения