Курс долара знизиться — НБУ посилив підтримку гривні на міжбанку

Американська валюта на касі. Фото: avesta.tj

Національний банк України (НБУ) попереднього тижня змінив обсяг продажу американської валюти із міжнародних резервів на міжбанківському валютному ринку у бік підвищення. Регулятор шляхом валютних інтервенцій регулює офіційний курс, який останнім часом суттєво зріс.

Про це свідчить інформація Нацбанку.

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Згідно з цими даними, минулого тижня Національний банк продав 684,15 млн доларів на міжбанку, що на 193,4 млн більше (40%) проти попереднього тижня, коли було продано 490,05 млн доларів. Придбав 220 тис. доларів. З початку року регулятор продав 10,208 млрд доларів, а купив 105,70 млн доларів.

Таким чином, збільшення обсягу продажу валюти на міжбанку покликане згладити валютні коливання у бік зниження. Витрати покриваються за рахунок міжнародної допомоги України, яка з початку року зросла до 11,8 млрд доларів.

Як змінився курс в Україні

З кінця липня 2022-го до 3 жовтня 2023 року діяв фіксований курс — 36,56 гривні. Після чого НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Через це курс долара на українському готівковому ринку фактично залежить від курсу на міжбанківському ринку.

За середньомісячним офіційним курсом гривня знецінилась так:

за квітень — на 1,8%;

за чотири місяці з початку року — на 5,8%;

за час після переходу до керованої гнучкості — на 7,1%.

На початку року долар коштував 38,00 грн, а на 28 травня регулятор встановив офіційний курс американської валюти на новому рекордному рівні — 40,30 грн (+0,19).

Динаміка зміни курсу долара. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, представники Нацбанку вважають, що незначні коливання курсу гривні стали звичною частиною ринку. Регулятор попереджав про такий розвиток подій ще з жовтня минулого року, коли перейшов до політики контрольованої гнучкості.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді оцінюють зниження курсу нацвалюти з початку року в межах норми. Девальвація гривні на 5,8% повністю відповідає плановому показнику, закладеному до Держбюджету-2024.