В Україні 28 травня знову зріс курс євро

Обмін валют. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 28 травня, зафіксували ріст курсу євро. Так, позначка досягла майже 44 гривні за одне євро.

Про це повідомляє НБУ.

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Так, вперше в історії України офіційний курс євро майже сягнув позначки 44 гривні за штуку.

Станом на сьогодні за підсумками торгів на міжбанку, курс євро встановлено на рівні 43,97 гривень. У понеділок його вартість становила 43,75 гривень.

Скриншот курсу

Нагадаємо, 24 травня курс долара зріс до понад 40,1 гривень. Водночас здорожчала й інша іноземна валюта — євро. Його ціна сягнула 43,4910.

А представники Нацбанку вважають, що незначні коливання курсу гривні стали звичною частиною ринку. Регулятор попереджав про такий розвиток подій ще з жовтня минулого року, коли перейшов до політики контрольованої гнучкості.

Також ми писали, що НБУ минулого тижня змінив обсяг продажу американської валюти із міжнародних резервів на міжбанківському валютному ринку у бік підвищення