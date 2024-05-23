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Долар у червні може здорожчати — яким буде курс валют в Україні

23 травня 2024 12:27
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Курс валют у червні — що буде з доларом та євро в Україні наступного місяця
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У червні в Україні очікується незначне послаблення національної валюти. Внаслідок цього курс долара наступного місяця може становити 39,5 - 40 грн/дол.

Що буде з курсом у червні, розповів експерт Данило Монін у коментарі 24 Каналу.

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Що буде з нацвалютою у 2024 році

За словами економіста, курс у травні залишається доволі стабільним. Міністерство фінансів України наразі має достатні запаси для фінансування бюджету до кінця літа, а завдяки американській допомозі у вигляді безвідсоткових кредитів на суму 7,8 мільярда доларів — до кінця року. Це дозволяє Нацбанку працювати в плановому режимі з впевненістю в стабільності фінансової допомоги за узгодженими графіками.

"Поки невідомо, коли прийде перший транш фінансової допомоги зі США, адже більше обговорюється зараз військовий компонент. У будь-якому випадку макрофінансова підтримка США — це повна підконтрольність курсу бажанням Нацбанку та відсутність ризиків великої девальвації гривні у 2024 році", — сказав Монін.

Який курс буде влітку

Експерт вважає, що на сьогодні Нацбанк змінив свою політику курсоутворення. Йдеться про те, що з порівняно стабільної гривні регулятор перейшов в режим плавної керованої девальвації нацвалюти.

"Загальний тренд –- це невелика девальвація", — додав він.

Враховуючи низьку інфляцію, кращий експорт, аніж прогнозувалося, та плановий прихід зовнішньої допомоги, у червні варто очікувати курс близько 39,5 — 40 гривень за долар.

Що відбувається з доларом на готівковому ринку

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько розповіла, що зважаючи на завершення періоду сплати податків бізнесом, у період з 20 травня по 26 травня у безготівковому сегменті не варто очікувати зростання долара.

"З огляду на той факт, що готівковий сегмент минулого тижня дуже слабко реагував на тенденції на ВРУ, суттєвих змін курсу тут я не прогнозую", — сказала вона.

Золотько додає, що межі можливих коливань курсу можуть сягати від 39,7 — 40,2 гривні за долар.

Водночас банкір Тарас Лєсовий наголосив, що курси валют цього тижня можуть як зростати, так і знижуватись.

"Але в умовах озвучених обставин основні показники валютного ринку залишаться на попередньому рівні", — зазначив експерт.

Прогнозуються такі коридори валютних коливань:

  • міжбанк: 39 — 40 гривень за долар та 41 — 43 гривні за євро;
  • готівковий ринок: 39 — 41 гривня за долар та 41 — 43,5 гривні за євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтервʼю Новини.LIVE сказав, що в Україні немає підстав для стрибків курсу долара. Є розрахунковий курс і до кінця року в бюджеті закладено 42 гривні за долар, середній курс протягом року — 40,7 грн/дол.

Ми також писали, що минулого тижня Національний банк України (НБУ) на міжбанківському валютному ринку скоротив обсяг продажу американської валюти з резервів для підтримки курсу гривні. Регулятор продав валюти на 8% менше.

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