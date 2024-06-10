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Курс евро к доллару резко ослаб — в чем причина падения

10 июня 2024 12:05
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Курс евро упал до месячного минимума после того, как Макрон объявил о досрочных выборах во Франции
обмен валют. Фото: eiu.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В понедельник, 10 июня, курс евро по отношению к доллару резко упал. Аналитики отмечают, что это происходит из-за политической неопределенности и назначения президентом Франции Эммануэлем Макроном досрочных выборов в парламент.

Об этом сообщает Reuters.

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Впрочем, евро падает не только из-за политической нестабильности в Европе. Курс доллара укрепился перед заседанием Федеральной резервной системы США, которое состоится позже на этой неделе. Поддержку доллару также добавил более успешный, чем ожидалось, отчет о занятости.

Аналитики добавляют, что евро достиг месячного минимума в 1,07485 доллара после того, как Макрон пошел на риск, призвав к выборам после победы правых сил в Европейском Союзе.

Последний раз евро падал на 0,44% до 1,0753 доллара, а в целом в этом году он упал более чем на 2,5% к доллару. Кроме того, европейская валюта упала до самого низкого уровня с августа 2022 до фунта и снизилась на 0,2% к иене.

Глава валютной стратегии датского инвестиционного банка Saxo Чару Чанана заявил, что евро получил двойной удар из-за горячих данных по занятости в США и политической неопределенности в Европе.

"Это усиливает давление на валюту после того, как ЕЦБ начал цикл смягчения на прошлой неделе, тогда как ФРС, возможно, пока откладывает снижение ставок", - подчеркнул он.

Европейский центральный банк снизил ставки на прошлой неделе. Впрочем, пока мало информации о дальнейших перспективах денежно-кредитной политики ЕЦБ, учитывая, что инфляция в Еврозоне все еще выше целевого показателя.

Напомним, по прогнозу экспертов, в середине июня валютный рынок в Украине стабилизируется, установив новые курсовые коридоры: 40-41 грн/доллар и 43-46 грн/евро. Однако резких падений или взлетов в стоимости валют не предполагается.

Мы также писали, что, по прогнозу Международного валютного фонда, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара в стране достигнет 41 грн. При пессимистическом — 42 грн.

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