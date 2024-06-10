Курс євро впав до місячного мінімуму після того, як Макрон оголосив про дострокові вибори у Франції

Обмін валют. Фото: eiu.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У понеділок, 10 червня, курс євро до долара різко впав. Аналітики зазначають, що це відбувається через політичну невизначеність та призначення президентом Франції Еммануелем Макроном дострокових виборів до парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відбувається з курсом євро

Втім, євро падає не тільки через політичну нестабільність в Європі. Курс долара зміцнився перед засіданням Федеральної резервної системи США, яке відбудеться пізніше цього тижня. Підтримку долару також додав успішніший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість.

Аналітики додають, що євро досяг місячного мінімуму у 1,07485 долару після того, як Макрон пішов ризик, закликавши до виборів після перемоги правих сил у Європейському Союзі.

Востаннє євро падав на 0,44% до 1,0753 долара, а загалом цього року він упав більш ніж на 2,5% до долара. Крім того, європейська валюта впала до найнижчого рівня з серпня 2022 року до фунта і знизилась на 0,2% до єни.

Голова валютної стратегії данського інвестиційного банку Saxo Чару Чанана, заявив, що євро отримав подвійний удар через гарячі дані щодо зайнятості в США і політичну невизначеність у Європі.

"Це посилює тиск на валюту після того, як ЄЦБ розпочав цикл пом'якшення минулого тижня, тоді як ФРС, можливо, поки що відкладає зниження ставок", — підкреслив він.

Європейський центральний банк знизив ставки минулого тижня. Втім наразі мало інформації про подальші перспективи грошово-кредитної політики ЄЦБ, враховуючи, що інфляція в Єврозоні все ще вища за цільовий показник.

Нагадаємо, за прогнозом експертів, у середині червня валютний ринок в Україні стабілізується, встановивши нові курсові коридори: 40-41 грн/долар та 43-46 грн/євро. Проте різких падінь чи злетів у вартості валют не передбачається.

Ми також писали, що за прогнозом Міжнародного валютного фонду, у базовому сценарії середньорічний курс долара в країні сягне 41 грн. За песимістичного — 42 грн.