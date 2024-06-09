Курс валют зміниться — що буде з доларом наступного тижня

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У середині червня валютний ринок стабілізується, встановивши нові курсові коридори: 40-41 грн/долар та 43-46 грн/євро. Проте різких падінь чи злетів у вартості валют не передбачається.

Про це сказав очільник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

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Експерт прогнозує, що в період з 10 по 16 червня матриця валютних змін виглядатиме наступним чином:

Коридори допустимих (незагрозливих) валютних коливань на міжбанківському та готівковому ринках: 40-41 грн/долар та 43-45 грн/євро, а також 40-41,2 грн/долар та 43-46 грн/євро відповідно.

Середня різниця між курсами міжбанківського і готівкового ринків залежно від валюти становитиме 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від початкового курсу тижня.

"Таким чином, наступного тижня ринок житиме в парадигмі нових курсів і нових валютних коридорів. На ринок можуть тиснути інфляційні процеси, проте у регулятора достатньо можливостей, щоб в разі нагальної потреби втрутитися на ринок та уникнути будь-яких неконтрольованих курсових змін", — сказав Лєсовий.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у травні 2024 року різко зріс попит на безготівкову валюту. Національний банк України пояснює це збільшенням бюджетних видатків через надходження міжнародної допомоги у березні та квітні.

Ми також писали, що за прогнозом Міжнародного валютного фонду, у базовому сценарії середньорічний курс долара в країні сягне 41 грн. За песимістичного — 42 грн.