Евро играет по своим правилам — удивит ли украинцев курс, и что делать с евро и долларами уже сейчас

Девушка держит купюры евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Валютный рынок Украины с начала июля начало "лихорадить", ведь официальный курс евро неуклонно растет, и уже превысил 49 гривен.

Новини.LIVE разбирались, достигнет ли европейская валюта отметки 50 гривен, ожидать ли ее снижения, и стоит ли сейчас украинцам покупать евро.

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Почему подорожало евро

Главные валюты мира, на которые приходится 75% всех операций — это доллар и евро. Соответственно, если "проседает" одна валюта — сразу растет другая. На нынешнюю мировую девальвацию доллара непосредственно повлиял президент США Дональд Трамп, который начал "тарифные войны" с рядом стран, считает главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус.

Он напомнил, что Трамп таким образом пытается решить проблему завышенной стоимости доллара, которая привела, по мнению президента США, к раздуванию торгового дефицита страны и уничтожению ее промышленности.

"Он делал это для того, чтобы сделать контролируемую девальвацию доллара, чтобы доллар немножко просел, и в этом есть определенное достижение действующей администрации. Единственный вопрос, удастся ли им контролировать эту девальвацию? Вот здесь я не уверен. Единственное, что можем сейчас констатировать: доллар подешевел, евро подорожал", — отметил Иван Ус в комментарии Новини.LIVE.

Будет ли евро по 50 гривен

В ближайшее время курс евро может достичь психологической отметки 50 гривен, считает экономист. В то же время он подчеркнул, что в нынешней ситуации речь не идет о слабой гривне, а исключительно об ослаблении доллара на мировых валютных рынках.

"Я не исключаю, что Украина может увидеть курс 50 грн/евро. Здесь нужно смотреть, как себя будет вести Европейский банк. Потому что контролируемая девальвация, на которую пошел доллар — в принципе, нужна будет и европейской валюте", — пояснил эксперт журналисту Новини.LIVE.

Иван Ус отметил, что сейчас евро сильнее доллара, однако конкуренция Евросоюза проседает, по сравнению с конкуренцией США.

"Это надо исправлять, как и надо исправлять девальвацией доллара. Это то, что может сдержать подорожание евро во всем мире, включая Украину", — добавил эксперт.

Колебания валют — ежегодная история

Рост евро — это по факту, ежегодная история, когда все валюты в Украине дорожают к середине января, а потом к концу июня немного дешевеют, считает президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас.

"Сейчас уже начало июля. И мы находим в традиционный сезонный тренд украинской экономики, когда валюта к январю растет, а потом к концу июня — снижается", — отметил он, напомнив, что рост валюты обусловлен именно во второй половине года в Украине началом экспорта агрокультур, а в конце года — расчетами по кредитам и другим соответствующим валютным операциям.

"Побьет ли евро отметку 50? Однозначно побьет. Но после января он снова может откатиться к отметке 48-49 гривен за евро. Это классическая сезонная история", — пояснил банкир журналисту Новини.LIVE.

Стоит ли сейчас покупать евро

Учитывая то, что евро и доллар являются основными валютами мира, то украинцам стоило бы иметь в своей корзине сбережений именно эту валютную пару, убежден Иван Ус. Однако сейчас эксперт рекомендует подождать несколько месяцев.

"Конечно, желательно иметь и доллары и евро. Я понимаю, что не все могут себе это позволить. Но если уж решили в чем-то держать деньги, то желательно чтобы все же это была хотя бы одна из этих двух валют, потому что скоро падение доллара остановится, и курс евро пойдет на спад", — подчеркнул экономист.

Поэтому если сейчас у вас есть в сбережениях обе эти валюты, таким образом вы обезопасите себя от существенных потерь от валютных колебаний.

"Однако прямо сейчас я бы не советовал покупать евро, потому что на этом точно сейчас не выиграешь", — отметил Иван Ус.

Когда ждать снижения курса евро

Эксперт считает, что укрепление доллара и ослабление евро на мировом валютном рынке будет наблюдаться не раньше середины осени. И это произойдет в том случае, если Европейский союз будет применять конкретные финансовые инструменты для контролируемой девальвации своей валюты.

"Если этих шагов не будет, то 50 гривен за евро останутся. Но если ЕС видя, что немножко проигрывает конкуренцию, потому что интереснее производить товары в США, чем в Европе — то я не исключаю, что будут попытки как-то девальвировать евро, и его курс пойдет вниз", — добавил Иван Ус.

В то же время он подчеркнул, что серьезного падения евро не произойдет:

"Если евро таки просядет, то это не будет на нынешнем уровне — 48 гривен за европейскую валюту. 47, возможно даже 45 грн/евро так, как это было заложено в бюджете".

Стоит ли украинцам сейчас покупать доллар

По мнению Андрея Дубаса — однозначно, да.

"Покупать надо всегда на низкой цене. Когда валюта растет — ее покупать не стоит. Если мы говорим об иностранной валюте как инструменте сбережений, то сейчас можно покупать доллар", — добавил банкир.

Он также напомнил, что среди других инструментов для сбережений, которые являются более надежными, можно рассмотреть депозиты или ОВГЗ.

Ранее мы писали, как изменились купюры евро за 20 лет. Также напомним, что в НБУ признают, что в случае полноценного членства Украины в ЕС основной иностранной валютой будет именно евро.