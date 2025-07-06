Євро грає за своїми правилами — чи вразить українців курс та що робити з євро й доларами вже зараз

Дівчина тримає купюри євро у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Валютний ринок України з початку липня почало "лихоманити", адже офіційний курс євро невпинно зростає і вже перевищив 49 гривень. Новини.LIVE розбиралися, чи сягне європейська валюта позначки 50 гривень, чи очікувати її зниження, та чи варто нині українцям купувати євро.

Чому здорожчало євро

Головні валюти світу, на які припадає 75% усіх операцій — це долар і євро. Відповідно, якщо "просідає" одна валюта — одразу зростає інша. На нинішню світову девальвацію долара безпосередньо вплинув президент США Дональд Трамп, який розпочав "тарифні війни" з низкою країн, вважає головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

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Він нагадав, що Трамп таким чином намагається розв'язати проблему завищеної вартості долара, що призвела, на думку президента США, до роздмухування торговельного дефіциту країни та знищення її промисловості.

"Він робив це для того, щоб зробити контрольовану девальвацію долара, щоб долар трошки просів і в цьому є певне досягнення чинної адміністрації. Єдине питання, чи вдасться їм контролювати цю девальвацію? Ось тут я не впевнений. Єдине, що можемо зараз констатувати: долар здешевшав, євро здорожчав", — зазначив Іван Ус у коментарі Новини.LIVE.

Чи буде євро по 50 гривень

Найближчим часом курс євро може досягти психологічної позначки 50 гривень, вважає економіст. Водночас він наголосив, що у нинішній ситуації мова не йде про слабку гривню, а виключно про послаблення долара на світових валютних ринках.

"Я не виключаю, що Україна може побачити курс 50 грн/євро. Тут потрібно дивитися, як себе буде поводити Європейський банк. Бо контрольована девальвація, на яку пішов долар — в принципі, потрібна буде і європейській валюті", — пояснив експерт журналісту Новини.LIVE.

Іван Ус зазначив, що зараз євро сильніший за долар, однак конкуренція Євросоюзу просідає, як порівняти з конкуренцією США.

"Це треба виправляти, як і треба виправляти девальвацією долара. Це те, що може стримати здорожчання євро у всьому світі, включаючи Україну", — додав експерт.

Коливання валют — щорічна історія

Зростання євро — це по факту, щорічна історія, коли всі валюти в Україні дорожчають до середини січня, а потім до кінця червня трохи дешевшають, вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.

"Зараз вже початок липня. І ми знаходимо в традиційний сезонний тренд української економіки, коли валюта до січня зростає, а потім до кінця червня — знижується", — зазначив він, нагадавши, що зростання валюти обумовлене саме у другій половині року в Україні початком експорту агрокультур, а наприкінці року — розрахунками по кредитах та іншим відповідним валютним операціям.

"Чи поб'є євро позначку 50? Однозначно поб'є. Але після січня він знову може відкотитися до позначки 48-49 гривень за євро. Це класична сезонна історія", — пояснив банкір журналісту Новини.LIVE.

Чи варто нині купувати євро

Враховуючи те, що євро і долар є основними валютами світу, то українцям вартувало б мати у своєму кошику заощаджень саме цю валютну пару, переконаний Іван Ус. Однак нині експерт рекомендує почекати кілька місяців.

"Звичайно, бажано мати і долари, і євро. Я розумію, що не всі можуть собі це дозволити. Але якщо вже вирішили в чомусь тримати гроші, то бажано, щоб все ж таки це була хоча б одна з цих двох валют, тому що скоро падіння долара зупиниться, і курс євро піде на спад", — підкреслив економіст.

Тож якщо нині у вас є в заощадженнях обидві ці валюти, таким чином ви убезпечите себе від суттєвих втрат від валютних коливань.

"Однак прямо зараз я б не радив купувати євро, бо на цьому точно нині не виграєш", — зазначив Іван Ус.

Коли чекати зниження курсу євро

Експерт вважає, що зміцнення долара і послаблення євро на світовому валютному ринку спостерігатиметься не раніше середини осені. І це відбудеться у тому випадку, якщо Європейський союз застосовуватиме конкретні фінансові інструменти для контрольованої девальвації своєї валюти.

"Якщо цих кроків не буде, то 50 гривень за євро залишаться. Але якщо ЄС бачачи, що трошки програє конкуренцію, бо цікавіше виробляти товари в США, аніж в Європі — то я не виключаю, що будуть спроби якось девальвувати євро, і його курс піде вниз", — додав Ус.

Водночас він наголосив, що серйозного падіння євро не відбудеться:

"Якщо євро таки просяде, то це не буде на нинішньому рівні — 48 гривень за європейську валюту. 47, можливо навіть 45 грн/євро так, як це було закладено в бюджеті".

Чи варто українцям нині купувати долар

На думку Андрія Дубаса — однозначно, так.

"Купувати треба завжди на низькій ціні. Коли валюта росте — її купувати не варто. Якщо ми говоримо про іноземну валюту як інструмент заощаджень, то зараз можна купувати долар", — додав банкір.

Він також нагадав, що серед інших інструментів для заощаджень, що є більш надійними, можна розглянути депозити чи ОВДП.

Раніше ми писали, як змінилися купюри євро за 20 років. Також нагадаємо, що у НБУ визнають, що у разі повноцінного членства України в ЄС основною іноземною валютою буде саме євро.