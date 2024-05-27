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Курс доллара в банках обновил рекорд — сколько стоит валюта

27 мая 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 27 мая — доллар побил все рекорды
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменниках побил очередной рекорд 27 мая 2024 года. По решению Национального банка Украины (НБУ), также утвержден самый высокий за время наблюдений курс американской валюты.

Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Нацбанка и мониторинговых порталах.

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Так, Национальный банк установил следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 40,11 грн (+0,19);
  • евро — 43,49 грн (+0,18);
  • злотый — 10,21 грн (+0,06).

Курс валют в банках

По информации издания Kurs, на наличном рынке гривна резко обесценилась. Доллар в среднем покупают по 39,91 грн (+0,18), продают по 40,40 грн (+0,18). Евровалюта в покупке стоит — 43,15 грн (+0,19), в продаже — 43,85 грн (+0,15).

ПриватБанк тоже резко повысил курс доллара — в покупке до 39,75 грн (+0,15), в продаже — до 40,35 грн (+0,15). Райффайзен Банк покупает за 39,70 грн (+0,10), продает — за 40,34 грн (+0,24). В Ощадбанке стоит в покупке 39,95 грн (+0,05), в продаже — 40,50 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют 27 мая
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах валюта резко выросла в цене. Стоит в покупке — 40,33 грн (+0,18), в продаже — 40,25 грн (+0,11). Евро покупают за 43,75 грн (+0,25), продают — за 43,95 грн (+0,20).

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Напомним, в конце мая возможны изменения на валютном рынке. После многодневного роста курсов ожидается период с последующим снижением и наоборот.

Также мы писали, что в июне в Украине ожидается незначительное ослабление национальной валюты. В результате курс доллара в следующем месяце может составлять 39,5-40 грн/долл.

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