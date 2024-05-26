Як зміниться курс долара наприкінці травня — прогноз банкіра

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наприкінці травня можливі зміни на валютному ринку: після кількаденного зростання курсів очікується період з їх подальшим зниженням і навпаки. Проте прогнозується, що долар не перевищить позначку у 40 гривень.

Про це сказав очільник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

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Що буде з курсом наприкінці травня

Експерт зауважив, ця змінливість є виявом живого ринку, а контрольованість ринку за режимом "керованої гнучкості" передбачає досить м'які й безпечні поточні зміни.

"Якщо поглянути на валютний ринок у більш тривалому часовому розрізі, то можна припустити, що за підсумками місяця керована девальвація гривні не перевищить 1,2%, тобто вона може бути дещо нижчою за квітневі показники (у квітні гривня девальвувала в середньому на 1,3%). А кінцевий курс долара у травні буде в проміжку від 39,5-40 грн", — додав Лєсовий.

За його словами, з початку року і до кінця травня гривня може втратити найбільше 5% від початкового курсу року (від 38 грн/дол. до 40 грн/дол.).

"Можна зробити припущення, що до кінця місяця глобальні зміни ринку не загрожують. Натомість відкритим залишатиметься питання, з яким курсом ми увійдемо в червень", — констатував Лєсовий.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 24 травня, зафіксували рекордну вартість долара. Іноземна валюта зросла до понад 40,1 гривні за один долар.

Ми також писали, що у червні в Україні очікується незначне послаблення національної валюти. Внаслідок цього курс долара наступного місяця може становити 39,5-40 грн/дол.