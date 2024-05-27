Курс валют на 27 травня — долар побив всі рекорди

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках побив черговий рекорд 27 травня 2024 року. За рішенням Національного банку України (НБУ), також затверджено найвищий за час спостережень курс американської валюти.

Про це свідчать оновлені дані на сайті Нацбанку та моніторингових порталах.

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Так, Національний банк встановив такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 40,11 грн (+0,19);

євро — 43,49 грн (+0,18);

злотий — 10,21 грн (+0,06).

Курс валют у банках

За інформацією видання Kurs, на готівковому ринку гривня різко знецінилась. Долар у середньому купують за 39,91 грн (+0,18), продають за 40,40 грн (+0,18). Євровалюта у купівлі коштує — 43,15 грн (+0,19), у продажу — 43,85 грн (+0,15).

ПриватБанк теж різко підвищив курс долара — у купівлі до 39,75 грн (+0,15), у продажу — до 40,35 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує за 39,70 грн (+0,10), продає — за 40,34 грн (+0,24). В Ощадбанку коштує у купівлі 39,95 грн (+0,05), у продажу — 40,50 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах валюта різко зросла в ціні. Коштує у купівлі — 40,33 грн (+0,18), у продажу — 40,25 грн (+0,11). Євро купують за 43,75 грн (+0,25), продають — за 43,95 грн (+0,20).

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Нагадаємо, наприкінці травня можливі зміни на валютному ринку. Після кількаденного зростання курсів очікується період з їх подальшим зниженням і навпаки.

Також ми писали, що у червні в Україні очікується незначне послаблення національної валюти. Внаслідок цього курс долара наступного місяця може становити 39,5-40 грн/дол.